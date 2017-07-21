В ближайшие дни в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов

В большинстве районов Самарской области со 22 по 26 июля сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс).

По информации регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, по состоянию на 21 июля четвертый класс пожарной опасности действует в лесах Богатовского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Волжского, Красноармейского, Пестравского и Ставропольского районов. Посещать леса не рекомендуется, сообщают в Приволжском УГМС.