Из пруда в Шенталинском районе извлечено тело мужчины

В пятницу, 21 июля, примерно в 10:30 на воде в пруду в с. Татарское Абдикеево Шенталинского района было обнаружено тело 53-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, труп передали представителям правоохранительных органов. Причины смерти мужчины установят соответствующие специалисты.