Директора самарского детсада обвиняют в мошенничестве из-за субсидий, которые уже вернули в бюджет

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора и заведующей АНО ДО Детский сад "УМка" по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2015–2016 гг. детсад получал субсидию на основании постановления администрации города на возмещение затрат по содержанию детей, присмотр и уход за ними в открываемых негосударственных дошкольных учреждениях или дополнительных группах действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу.

При этом, по мнению правоохранителей, с августа 2015 г. по август 2016 г. обвиняемые предоставляли в городской департамент образования изготовленные по предварительному сговору не соответствующие действительности документы, свидетельствующие о посещении детьми учреждения: табели учета посещаемости, приходно-расходные ордера об оплате, соглашения о расторжении договоров с родителями девяти воспитанников. И всего было похищено субсидий примерно на 61 тыс. рублей.

Эти средства возвращены в бюджет на стадии следствия в добровольном порядке.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд.