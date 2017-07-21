Уровень воды у Самары остается рекордно высоким

На Саратовском водохранилище у Самары в период с 15 по 21 июля (по состоянию на 8 часов утра) уровни воды были выше среднемноголетних значений на 175-212 см.

В эти дни уровни воды оказались максимальными за весь период наблюдений, сообщает Приволжское УГМС.