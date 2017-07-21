Каждый год в больницы Самарской области поступает около 30 пациентов с травмами "ныряльщиков"

Каждый год в нейрохирургические отделения больниц региона поступает около 30 пациентов с травмами шейного отдела позвоночника, полученными во время ныряния в воду на мелководье.
Причем травмы получают как в оборудованных, так и не оборудованных местах для купания.
"При нырянии в воду вниз головой шейные мышцы значительно расслабляются, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 Н.И.Пирогова, главный вертебролог Самарской области Сергей Сергеев. - В момент соприкосновения головы с дном вся энергия прыжка с массой тела приходится на шейный отдел позвоночника, который ломается с травмированием спинного мозга. Как последствие исчезают движения в руках и ногах. Надо заметить, что эту травму человек получает исключительно по своей халатности. Кстати, название этой травмы - "травма ныряльщика" - существует только в России. За рубежом такого понятия не существует".
Другая разновидность тяжелых пляжных травм - неудачное падение с так называемой "тарзанки" (прыжки в воду с высоты). В данном случае причиной травмы может оказаться неправильное положение тела при быстром вхождении в воду. Неадекватно сгруппировавшись и не рассчитав свои силы, ныряльщик может получить перелом не только в шейном, но и в поясничном отделе позвоночного столба.
На днях в нейрохирургическом отделении больницы пациенту с "травмой ныряльщика" врачи провели спасительную операцию на шейном отделе позвоночника.
"Мы ехали с другом, стояла жара, я и решил нырнуть в водоем, а там воды оказалось по колено, - рассказал Станислав. - Друг достал меня из воды и вызвал "скорую помощь", которая приехала очень быстро. Вот так я и оказался здесь".
Сегодня пациент уже может сидеть, а в скором времени начнет вставать на ноги. Его реабилитация займет около трех месяцев.
Вместе с тем подавляющее большинство ныряльщиков, получивших эту серьезную травму, остаются инвалидами, которым требуется постоянная посторонняя помощь. Они не могут передвигаться, не могут вести полноценную жизнь. Зачастую сохраняются лишь только небольшие движения в руках.
"В такой ситуации нужно правильно вытащить пострадавшего из воды, - пояснил главный врач Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Александр Вавилов. - Ни в коем случае не держите его за голову. Кто-нибудь из присутствующих должен незамедлительно вызвать "скорую помощь". На берегу нужно осторожно уложить больного на спину, по возможности, на ровную жесткую поверхность. В ситуациях, когда отсутствует сердцебиение, не прощупывается пульс, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Конечно, такие манипуляции должны проводить врачи, опытные, специально обученные люди, чтобы не навредить пострадавшему".
Чтобы предотвратить такие травмы, врачи советуют не прыгать там, где неизвестно дно, в неприспособленных для купания и ныряния местах, сообщает пресс-служба областного правительства.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!