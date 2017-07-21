Каждый год в больницы Самарской области поступает около 30 пациентов с травмами "ныряльщиков"

Каждый год в нейрохирургические отделения больниц региона поступает около 30 пациентов с травмами шейного отдела позвоночника, полученными во время ныряния в воду на мелководье.

Причем травмы получают как в оборудованных, так и не оборудованных местах для купания.

"При нырянии в воду вниз головой шейные мышцы значительно расслабляются, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 Н.И.Пирогова, главный вертебролог Самарской области Сергей Сергеев. - В момент соприкосновения головы с дном вся энергия прыжка с массой тела приходится на шейный отдел позвоночника, который ломается с травмированием спинного мозга. Как последствие исчезают движения в руках и ногах. Надо заметить, что эту травму человек получает исключительно по своей халатности. Кстати, название этой травмы - "травма ныряльщика" - существует только в России. За рубежом такого понятия не существует".

Другая разновидность тяжелых пляжных травм - неудачное падение с так называемой "тарзанки" (прыжки в воду с высоты). В данном случае причиной травмы может оказаться неправильное положение тела при быстром вхождении в воду. Неадекватно сгруппировавшись и не рассчитав свои силы, ныряльщик может получить перелом не только в шейном, но и в поясничном отделе позвоночного столба.

На днях в нейрохирургическом отделении больницы пациенту с "травмой ныряльщика" врачи провели спасительную операцию на шейном отделе позвоночника.

"Мы ехали с другом, стояла жара, я и решил нырнуть в водоем, а там воды оказалось по колено, - рассказал Станислав. - Друг достал меня из воды и вызвал "скорую помощь", которая приехала очень быстро. Вот так я и оказался здесь".

Сегодня пациент уже может сидеть, а в скором времени начнет вставать на ноги. Его реабилитация займет около трех месяцев.

Вместе с тем подавляющее большинство ныряльщиков, получивших эту серьезную травму, остаются инвалидами, которым требуется постоянная посторонняя помощь. Они не могут передвигаться, не могут вести полноценную жизнь. Зачастую сохраняются лишь только небольшие движения в руках.

"В такой ситуации нужно правильно вытащить пострадавшего из воды, - пояснил главный врач Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова Александр Вавилов. - Ни в коем случае не держите его за голову. Кто-нибудь из присутствующих должен незамедлительно вызвать "скорую помощь". На берегу нужно осторожно уложить больного на спину, по возможности, на ровную жесткую поверхность. В ситуациях, когда отсутствует сердцебиение, не прощупывается пульс, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Конечно, такие манипуляции должны проводить врачи, опытные, специально обученные люди, чтобы не навредить пострадавшему".

Чтобы предотвратить такие травмы, врачи советуют не прыгать там, где неизвестно дно, в неприспособленных для купания и ныряния местах, сообщает пресс-служба областного правительства.