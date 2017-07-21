В Алексеевском районе погиб мужчина, которому стало плохо за рулем

В пятницу, 21 июля, в 14:10 в с. Антоновка Алексеевского района произошло ДТП с участием 57-летнего водителя Lada Priora, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

"Со слов пассажиров автомобиля, в пути водителю стало плохо, он потерял сознание, после чего автомобиль съехал в кювет и врезался в световую опору, - пояснили в областной полиции. - Вызванные врачи "скорой" констатировали смерть автомобилиста. Пассажирам медицинская помощь не потребовалась".

Прибывшие сотрудники ГИБДД оградили место аварии и опросили участников происшествия. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Причины смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП ведется проверка.