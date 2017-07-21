В Алексеевском районе погиб мужчина, которому стало плохо за рулем

В пятницу, 21 июля, в 14:10 в с. Антоновка Алексеевского района произошло ДТП с участием 57-летнего водителя Lada Priora, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
"Со слов пассажиров автомобиля, в пути водителю стало плохо, он потерял сознание, после чего автомобиль съехал в кювет и врезался в световую опору, - пояснили в областной полиции. - Вызванные врачи "скорой" констатировали смерть автомобилиста. Пассажирам медицинская помощь не потребовалась".
Прибывшие сотрудники ГИБДД оградили место аварии и опросили участников происшествия. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Причины смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП ведется проверка.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.