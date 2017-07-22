Двух парней из Новокуйбышевска задержали с наркотиками в Самаре

Сотрудники Росгвардии в Самаре задержали двух парней с наркотиками, сообщает пресс-группа ведомства.
За административное правонарушение экипаж вневедомственной охраны на ул. Физкультурной задержал двух молодых людей — жителей Новокуйбышевска 18 и 20 лет. При досмотре у них изъяли 10 свертков с 7,5 г синтетического наркотика и 30 г марихуаны.
По версии оперативников, подозреваемые собирались сбыть запрещенные вещества.
Теперь в отношении парней возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере".
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Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?