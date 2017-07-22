Двух парней из Новокуйбышевска задержали с наркотиками в Самаре

Сотрудники Росгвардии в Самаре задержали двух парней с наркотиками, сообщает пресс-группа ведомства.

За административное правонарушение экипаж вневедомственной охраны на ул. Физкультурной задержал двух молодых людей — жителей Новокуйбышевска 18 и 20 лет. При досмотре у них изъяли 10 свертков с 7,5 г синтетического наркотика и 30 г марихуаны.

По версии оперативников, подозреваемые собирались сбыть запрещенные вещества.

Теперь в отношении парней возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере".