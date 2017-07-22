МЧС предупреждает об ухудшении погоды 23 июля

ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает об ухудшении погоды 23 июля, ссылаясь на Приволжское УГМС.

По данным ведомства, возможен град, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, юго-западный ветер с переходом на западный 5-10 м/с, при грозе с порывы 15-20 м/с, утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +12,+17°С, днем +23,+28°С. В Самаре ночью +15,+17°С, днем +26,+28°С.