Драка возле Сызранского кафе закончилась возбуждением уголовного дела

В Сызрани 27-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около кафе на ул. Советской. Двое не знакомых друг с другом мужчин вышли из заведения на улицу, где поссорились. Началась драка, в которой подозреваемый избил 50-летнего местного жителя. Старший мужчина потерял сознание. Очевидцы вызвали ему "скорую".

Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны, которые патрулировали свой участок и заметили уличную потасовку.