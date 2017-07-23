МЧС: 24 июля погода тоже может ухудшиться

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о возможном ухудшении погоды 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным МЧС, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град. Днем возможен местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +12, +17°С, днем +22, +27°С. В Самаре ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С.