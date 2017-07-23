16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МЧС: 24 июля погода тоже может ухудшиться МЧС предупреждает об ухудшении погоды 23 июля Избран новый председатель самарского отделения ДОСААФ В Сергиевском районе открылся фестиваль исторической реконструкции Суд ликвидировал благотворительный фонд "Спасение", на который жаловались родители больных детей

Общество

МЧС: 24 июля погода тоже может ухудшиться

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о возможном ухудшении погоды 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным МЧС, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град. Днем возможен местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +12, +17°С, днем +22, +27°С. В Самаре ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:33 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Где строят, откройте тайну?

Фото на сайте

Оздоровительный лагерь имени Юрия Гагарина открыл третью смену

Оздоровительный лагерь имени Юрия Гагарина открыл третью смену

Открыто движение "из города" по Московскому шоссе в районе пересечения с Ракитовском шоссе по тоннелю

Открыто движение "из города" по Московскому шоссе в районе пересечения с Ракитовском шоссе по тоннелю

Профилактический рейд ГИБДД среди мотоциклистов

Профилактический рейд ГИБДД среди мотоциклистов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6