Жителя Октябрьска задержали за кражу моторной лодки стройматериалов

В Октябрьске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя по подозрении в двух кражах, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

В районе ул. Максима Горького злоумышленник перекусил трос, которым была закреплена лодка "Казанка", а также сорвал замок с металлического ящика с мотором от нее. На этой же лодке преступник скрылся с места происшествия. Обнаружив пропажу, 54-летний потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 65 тыс. рублей.

В одном из дворов на ул. Желябова в Сызрани сотрудники Росгвардии увидели похожую лодку. Хозяин дома рассказал, что недавно купил ее. Тогда патрульные решили проверить продавца. Во время беседы 28-летний мужчина признался, что несколькими днями ранее действительно украл лодку. Увидев позже объявление о покупке, он перегнал моторку в Сызрань и продал ее.

Кроме того, ранее судимый мужчина рассказал, что помимо этого он украл стройматериалов из дома на ул. Железнодорожной в Октябрьске.

По факту хищения лодки возбуждено уголовное дело, а в связи с кражей стройматериалов ведется проверка.