Жителя Октябрьска задержали за кражу моторной лодки стройматериалов

В Октябрьске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя по подозрении в двух кражах, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
В районе ул. Максима Горького злоумышленник перекусил трос, которым была закреплена лодка "Казанка", а также сорвал замок с металлического ящика с мотором от нее. На этой же лодке преступник скрылся с места происшествия. Обнаружив пропажу, 54-летний потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 65 тыс. рублей.
В одном из дворов на ул. Желябова в Сызрани сотрудники Росгвардии увидели похожую лодку. Хозяин дома рассказал, что недавно купил ее. Тогда патрульные решили проверить продавца. Во время беседы 28-летний мужчина признался, что несколькими днями ранее действительно украл лодку. Увидев позже объявление о покупке, он перегнал моторку в Сызрань и продал ее.
Кроме того, ранее судимый мужчина рассказал, что помимо этого он украл стройматериалов из дома на ул. Железнодорожной в Октябрьске.
По факту хищения лодки возбуждено уголовное дело, а в связи с кражей стройматериалов ведется проверка.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?