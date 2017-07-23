В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Вечером 23 июля начиная с западных районов местами в Самарской области ожидаются грозы, сильный дождь, град и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным ведомства, такая погода может сохраниться и в первую половину ночи 24 июля.