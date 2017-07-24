В Самаре ночью "десятка" сбила двухлетнюю девочку, шедшую по дороге без взрослых

В воскресенье, 23 июля, в больнице умерла двухлетняя девочка, которую в субботу ночью сбил легковой автомобиль, сообщает progorodsamara.ru.

ДТП произошло около 01:20 на ул. Физкультурной в Самаре. 27-летний водитель "десятки", двигаясь со стороны ул. Матросова в сторону ул. Средне-Садовой, наехал на малышку, которая находилась на проезжей части без сопровождения взрослых.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также почему ребенок оказался ночью один посреди дороги. Ведется проверка.