В Самаре ночью "десятка" сбила двухлетнюю девочку, шедшую по дороге без взрослых

В воскресенье, 23 июля, в больнице умерла двухлетняя девочка, которую в субботу ночью сбил легковой автомобиль, сообщает progorodsamara.ru.
ДТП произошло около 01:20 на ул. Физкультурной в Самаре. 27-летний водитель "десятки", двигаясь со стороны ул. Матросова в сторону ул. Средне-Садовой, наехал на малышку, которая находилась на проезжей части без сопровождения взрослых.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также почему ребенок оказался ночью один посреди дороги. Ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.