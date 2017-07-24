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Преступления Происшествия

В деле вице-мэра Самары Сергея Рубакова появился второй эпизод

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Задержанный в июне за посредничество во взяточничестве руководитель департамента градостроительства Самары, вице-мэр Сергей Рубаков в ближайшее время может быть обвинен в совершении еще одного преступления, пишет "Самарское обозрение".

По словам главы СУ СК РФ по Самарской области Валерия Самодайкина, в истории вице-мэра появился эпизод, где он подозревается в причастности к мошенничеству в особо крупном размере.

Преступление выявлено оперативниками областного УФСБ. Сумма вознаграждения для чиновника оценивается в 5 млн рублей. По словам Самодайкина, Рубаков обещал решить какой-то вопрос за денежное вознаграждение.

"Дело возбуждено на основании свидетельских показаний, но в нем уже есть признания и материалы ОРМ ", — говорит руководитель областного СУ СК.

По словам источников "СО", человеком, давшим на Рубакова новые показания, может быть Алексей Пискунов, возглавляющий в настоящий момент ООО "Преображенский двор". Что именно могли решать Пискунов с Рубаковым, пока неизвестно. Возможно, речь идет об истории, связанной с выводом из городской собственности еще при администрации мэра Виктора Тархова здания бывшей городской больницы № 3 на ул. Водников.

Летом 2010 года, за несколько месяцев до выборов мэра, три помещения общей площадью около 1285 кв. м — само бывшее геронтологическое отделение, проходную и овощехранилище — сначала вывели в хозведение МП "Ремжилуниверсал", а затем продали ООО "Ресурс-С". Здание, построенное в 1902 году, внесено в список объектов культурного наследия, поэтому министерство культуры Самарской области должно было выдать новому собственнику охранное обязательство, но этого не произошло в связи с ликвидацией ООО "Ресурс-С". Затем недвижимость была перепродана по цепочке. В сентябре 2011 года арбитраж признал сделку незавершенной из-за отсутствия охранного обязательства.

Валерий Самодайкин в ответ на вопрос "СО", может ли новое дело заставить Рубакова сознаться в еще каких-то преступлениях, не исключил такого варианта развития сценария. "Всем сторонам это выгодно, и ситуация с Рубаковым исключением не является", — приводит его слова издание.

Напомним, Рубакова задержали 2 июня в ресторане на ул. Максима Горького оперативники областного УФСБ в момент получения им 2,5 млн руб. от директора ГКУ СО "УКС" и исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова.

Ранее дома и в офисе у Мязитова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении 25-миллионной субсидии руководством ГУП СО "Стройконтроль", которое он возглавлял на момент совершения данного преступления. После этого Мязитов в обмен на сотрудничество со следствием рассказал о другом преступлении — возможном участии Сергея Рубакова в закрытии за деньги уголовного дела, касающегося директора СОФЖИ.

Мязитов написал на Рубакова заявление в правоохранительные органы.

В итоге Рубакову вменили обещание посредничества во взяточничестве и поместили под домашний арест. Уголовное дело сейчас расследует второй отдел по РОВД СУ СК РФ по Самарской области.

Задержанному чиновнику ограничили контакт с нотариусом. "Есть информация, что Рубаков сумел вызвать последнего только для написания завещания. И чиновника якобы предупредили об опасности попыток списания с себя недвижимости, которая может быть конфискована в рамках уголовного дела", — сообщает издание.

Как рассказал "СО" источник в правоохранительных органах, вскоре после задержания чиновник написал ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Подобное соглашение — одна из гарантий того, что уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, без вызова в суд свидетелей и исследования вещественных доказательств. Особый порядок подразумевает назначение судом наказания в размере не более половины от максимальной санкции статьи обвинения.

Однако ходатайство, утвержденное СК, было отклонено прокуратурой — одной из причин этого стало то, что Рубаков не рассказал следственным органам ничего такого, чего бы они не знали без него.

"Сейчас фигурант готов повторить попытку, однако пока в органы следствия новое ходатайство не поступило", — говорит источник издания.

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