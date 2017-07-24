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Московская компания "Домком Инвест" скупает самарские управляющие компании В Постниковом овраге между трамвайными остановками обустроят пешеходную зону В пос. Кинельский открыли детскую площадку В Загородном парке восстановят горнолыжный склон Олег Фурсов провел выездное совещание в Самарском районе

ЖКХ и благоустройство Общество

Московская компания "Домком Инвест" скупает самарские управляющие компании

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Московская компания "Домком Инвест" купила пять самарских управляющих компаний с совокупной выручкой свыше 1,3 млрд руб. и сделала предложения о выкупе собственникам ряда других крупнейших УК, пишет "Самарское обозрение".

Московские покупатели на самарские управляющие компании нашлись еще в первой декаде 2017 года. В апреле сменился состав собственников крупнейшей управляющей компании в Самарской области — ООО "Жилищно-коммунальная система" ("ЖКС", бывшее ЗАО "ПТС-Сервис"). Владельцем 100% долей в капитале ООО стало московское АО "Домком Инвест". После сделки в зону ответственности нового собственника вошел 1261 дом общей площадью более 4,5 млн кв. м в Советском, Железнодорожном, Октябрьском и Самарском районах Самары.

По данным "СПАРК-Интерфакса", к июню московское АО владело 100% долей в уставном капитале ООО "Жилищник", двух компаний под общим названием ООО "ЖКС" (одна зарегистрирована на ул. Промышленности, другая — на пр. Карла Маркса), ООО "УО "Коммунальник" и ООО "УЖКК".

По оценке участников коммунального рынка Самарской области, вместе с "Коммунальником" и "Жилищником" "ЖКС" охватывает порядка 6 млн кв. м жилья. Объединенная компания стала крупнейшим в регионе оператором среди управляющих компаний.

Участники самарского ЖКХ-рынка затруднились оценить стоимость приобретений "Домком Инвеста" в регионе. Некоторые из них приводят расчеты, согласно которым консолидация пяти управляющих компаний могла потребовать затрат в размере порядка 360 млн рублей.

По информации "СО", на этом процесс скупки не остановился. В настоящий момент идут переговоры о поглощении еще одной крупной управляющей компании — ООО "Куйбышевский ПЖРТ". Данных о выручке за 2016 г. ООО не предоставляет. В 2015 г. выручка другой (уже обанкроченной) версии Куйбышевского ПЖРТ составляла 802 млн рублей. В управлении у ПЖРТ в 2016 г. было 662 дома общей площадью 1,2 млн кв. метров. Возможно, это не единственная вероятная сделка по поглощениям самарских УК — на рынке говорят о том, что предложения о продаже или некоем сотрудничестве делались и собственникам других компаний.

Всего за шесть месяцев "Домком Инвест" сумел, как указано на его официальном сайте, обосноваться в 10 регионах России и получить в обслуживание более 50 млн кв. м жилья. Представители компании в своих интервью говорят о 16 регионах присутствия "Домком Инвеста". География интересов компании включает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Нижегородскую, Новосибирскую, Пензенскую, Кировскую, Тульскую и Самарскую области.

"Дело в том, что эта компания преобразовалась и имеет мощные корни. Она занимается различными проектами, не только инвестициями. Она также занимается и крупными управленческими решениями. У компании огромный потенциал по ресурсам, имеется собственный парк техники, которая постоянно обновляется. Компания также занимается развитием IT-технологий в сфере управления. Имеет свои собственные 1Т-продукты, которые успешно себя зарекомендовали на рынке. Понятно, что в только что созданной компании все это сиюминутно не может родиться. Есть многолетний опыт, он работает", — объяснила наличие у "Домком Инвеста" таких ресурсов ее представитель Татьяна Вепрецкая.

"Домком Инвест" учрежден в Москве формально совсем недавно, в декабре 2016 года. 100% акций компании принадлежит московскому АО "Арктика Сити", которым через ООО "Региональная энергетическая управляющая компания" владеет московский предприниматель Александр Костюков, 10 лет назад возглавлявший московский Геобанк. Что происходило далее с его карьерой, в открытых источниках не сообщается. Сегодня помимо массовой скупки коммунальных активов Костюков или его полный тезка, имеющий точно такой же ИНН, занимается ростовщичеством. Он является владельцем ООО "Ковилет", которое в свою очередь владеет 50,01% долей в санкт-петербургском ООО "Мигомденьги-центр".

Капитал АО "Домком Инвест" собственно составляет 10 млн руб., учредившего его АО "Арктика Сити" — 10 тыс. рублей. Точно такой же капитал у конечного владельца — ООО "Региональная энергетическая управляющая компания", которое в 2016 г. пытались обанкротить.

Нижегородские СМИ со ссылкой на правительство Нижегородской области сообщали о том, что Костюков может представлять интересы акционеров одного из крупнейших федеральных холдингов — ГК "ПИК". Эта группа компаний специализируется на строительстве жилья в Москве, Московской области и других российских регионах и на управлении недвижимостью. По состоянию на 31 декабря 2016 г. земельный банк компании составлял 12,5 млн кв. метров. С начала своей деятельности группа построила около 16 млн кв. м жилой недвижимости и включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

В ГК "ПИК" "СО" сообщили, что интерес к Самаре у группы имеется, но нет конкретных проектов и никаких покупок в регионе "ПИК" не совершает. В то же время связь коммунального инвестора с "ПИКом" существует. Как признает Татьяна Вепрецкая, "у нас есть партнерские отношения с группой "ПИК" по другим проектам, хотя напрямую "Домком Инвест" с ней не связан".

Возможно, речь идет даже не о группе "ПИК", а о других проектах (или даже прошлых проектах) ее акционера и руководителя Сергея Гордеева, ранее получившего неоднозначную известность в связи с деятельностью компании "Росбилдинг", агрессивно поглощавшей московские структуры, владевшие недвижимостью.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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