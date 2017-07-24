На ул. Солнечной в Самаре упал на бок КамАЗ с песком

Утром в понедельник, 24 июля, в Самаре на ул. Солнечной в районе пересечения с ул. Шверника упал на бок КамАЗ, груженый песком, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец событий.

Фото: предоставлено очевидцем