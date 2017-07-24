В Сергиевском районе убита продавщица сельского магазина

В воскресенье, 23 июля, около 21:30, в с. Мордовская Селитьба Сергиевского района на складе магазина "Сергиевское потребительского общества" был обнаружен труп 40-летней Юлии Синельниковой со множественными ножевыми ранениями.

Правоохранители возбудили уголовное дело, труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Оперативные службы Сергиевского райотдела полиции устанавливают обстоятельства случившегося, ведется розыск преступника.