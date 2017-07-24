Два человека пострадали при столкновении КамАЗа и Daewoo в Самаре

В воскресенье, 23 июля, в Самаре произошло ДТП с участием грузовика, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:40 на пересечении улиц Магистральной и Металлургической 50-летний водитель КамАЗа, ехавший со стороны ул. Товарной, по предварительной версии полицейских, нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка и столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 23-летнего молодого человека.
В результате аварии пострадали водитель и 27-летний пассажир иномарки.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.