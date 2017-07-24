Два человека пострадали при столкновении КамАЗа и Daewoo в Самаре

В воскресенье, 23 июля, в Самаре произошло ДТП с участием грузовика, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:40 на пересечении улиц Магистральной и Металлургической 50-летний водитель КамАЗа, ехавший со стороны ул. Товарной, по предварительной версии полицейских, нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка и столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 23-летнего молодого человека. В результате аварии пострадали водитель и 27-летний пассажир иномарки.