В Самаре на 20% выросло число пивных "точек" на первых этажах жилых зданий

На состоявшемся в понедельник, 24 июля, еженедельном совещании в администрации Самары рассматривался вопрос о состоянии объектов потребительского рынка, расположенных на первых этажах жилых домов.
По словам руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александра Андриянова, в Самаре всего насчитывается 8530 объектов потребрынка, 5319 являются объектами торговли (из них стационарных магазинов - 2386, нестационарных - 1816), есть также торговые центры, рынки, ярмарки.
Количество стационарных объектов увеличилось в первом полугодии на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а число нестационарных объектов снизилось на 6,6%. Таким образом, подчеркнул Александр Андриянов, можно отметить рост цивилизованности торговли в городе.
На первых этажах жилых зданий к 1 июля располагалось 3998 объектов, это число за год выросло на 10,2%. По торговым объектам рост составил 15%, общепит - 25%, бытовое обслуживание - 3,4%.
Количество точек, реализующих пиво, выросло на 20%. На 1 июля 1258 объектов потребрынка вели торговлю алкогольной продукцией.
Всего с участием контролирующих органов и организаций за полугодие обследовано 1536 объектов потребительского рынка, или 38,4% от их общего количества. Выявлено 976 нарушений.
Надо отметить, что мониторинг объектов потребрынка, расположенных на первых этажах жилых домов, проводился в Самаре впервые по поручению главы города. Связано это с большим количеством жалоб от населения и необходимостью наведения порядка в этом сегменте.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.