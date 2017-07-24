Бизнесвумен в Самаре подозревают в незаконном получении 680 тыс. руб. из бюджета

В Самаре 58-летняя предпринимательница оказалась на скамье подсудимых по обвинению в хищении бюджетных средств.
По версии следствия, в 2015 г. она получила из областного бюджета 680 тыс. руб. в рамках "Программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Самарской области на 2015 год". По сути, власти возмещали предпринимателям затраты на профобучение и стажировку работников разных специальностей, нуждающихся в рабочих местах.
ООО "СтройДомМонтаж", которое возглавляет Наталья Бородачева, в декабре 2015 г. представило самарскому центру занятости документы, подтверждающие факт прохождения стажировки в ее фирме 20 человек.
Впоследствии оказалось, что большая их часть - это ее коллеги, знакомые и бывшие клиенты, чьи паспортные данные имелись у женщины в распоряжении. Однако все 20 человек не знали о том, что проходили у нее какую-то стажировку.
По данным источника в правоохранительных органах, из 680 тыс. руб. Бородачева 591 тысячу обналичила. Остальные деньги пошли на пенсионные отчисления и оплату налогов.
"Ее действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 ("Мошенничество в крупном размере при получении выплат с использованием своего служебного положения"), - сообщили в прокуратуре Промышленного района. - Подсудимая вину признала. Однако дело будет рассматриваться не в Промышленном райсуде, а в Кировском районном, куда его передали по подсудности, потому что место совершения преступления расположено в Кировском районе".
Под местом совершения преступления закон понимает офис банка, где фирма Бородачевой имела расчетный счет, на который и получила субсидию.
По закону, статья, по которой Бородачевой предъявлено обвинение, предусматривает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы или до шести лет лишения свободы.
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