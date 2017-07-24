Николай Меркушкин: "Строительство стадиона "Самара Арена" идет в соответствии с графиком"

В понедельник, 24 июля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание по вопросу строительства стадиона "Самара Арена" и благоустройства территории вокруг этого спортивного комплекса.

В работе совещания приняли участие заместитель министра строительства, главный архитектор региона Анатолий Баранников, директор института "ТеррНИИгражданпроект" Илья Бундов и главный архитектор стадиона Петр Яковлев.

Совещание стало логическим продолжением рабочей поездки Николая Меркушкина на строящийся стадион в воскресенье, 23 июля. С ходом работ на главном строительном объекте Самарской области главу региона вчера ознакомил заместитель генерального директора по строительству стадионов ПСО "Казань" Леонид Шуплецов.

В настоящий момент готовность стадиона составляет более 71%. На объекте работает более 2 тыс. человек и 177 единиц техники. Завершается монтаж основных металлоконструкций (установлено 94 из 96 блоков консолей купола), проводятся работы по покраске металлоконструкций купола.

"Начались подготовительные работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории: сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка. Получено положительное заключение экспертизы по второму этапу благоустройства территории стадиона "Самара Арена", - рассказал губернатору представитель компании-подрядчика.

Леонид Шуплецов добавил, что уже на этой неделе начинаются работы по монтажу футбольного поля. Также на этой неделе строители приступят к монтажу кровли стадиона. Параллельно ведутся работы по строительству двух тренировочных полей.

В ходе выездного совещания на стадионе отдельно поднимались вопросы благоустройства прилегающей территории. Здесь построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона, появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.

Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. Особое внимание будет уделено оформлению последней мили и местам около входных групп стадиона, а также организации доступной среды

Кроме того, обсуждались и вопросы строительства двух новых улиц "Арена 2018" и "Дальняя". Именно по ним болельщики будут попадать на матчи чемпионата мира по футболу.

А уже в понедельник губернатор на совещании в здании областного правительства обсудил с архитекторами элементы внутренней отделки чаши стадиона. "Этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание. От того, как будет выглядеть чаша стадиона, зависит качество телевизионной картинки", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Особое внимание губернатор поручил уделить трем бетонным кольцам по периметру стадиона, которые делят "Самару Арену" на ярусы. Также архитектором поручено детально проработать элементы декорирования подтрибунных помещений.

Главное требование главы региона - все работы по внутренней отделке и благоустройству должны соответствовать самым строгим современным мировым стандартам.

Еще один вопрос - размещение и установка арт-объекта, который должен стать украшением территории около "Самары Арены". Николай Меркушкин выразил уверенность, что все работы по строительству объектов к чемпионату мира по футболу будут завершены точно в срок.

"В течение недели самая сложная часть при строительстве стадиона - монтаж консолей купола - будет завершена. Сейчас у нас на повестке дня стоят вопросы благоустройства и вопросы, связанные с внутренней отделкой "Самара Арены". Все эти работы ведутся параллельно, но нет никаких опасений, что стадион будет сдан точно в срок. Работы предстоят еще очень большие, но все они идут в строгом соответствии с графиком", - подчеркнул Николай Меркушкин.