Под Тольятти строительные отходы сваливают в Волгу

Активисты Общероссийского народного фронта выявили факты утилизации строительного мусора в прибрежной зоне Волги недалеко от Тольятти.
Общественники провели выездной рейд на пляж базы отдыха "Волна" с участием специалистов центра лабораторного анализа и технических измерений по Самарской области, представителей прокуратуры и убедились в том, что на глазах отдыхающих на пляже грузовики сбрасывают строительные отходы от ремонта дорог: бордюры, старый асфальт и куски битума.
Во время рейда были отобраны и направлены на экспертизу в лабораторию образцы почвы для определения степени вреда, причиненного окружающей среде вследствие незаконного обращения с отходами.
Эксперты ОНФ выяснили, что строительная компания, которая ремонтирует дороги Тольятти, вместо того, чтобы отвозить отходы от ремонта дорог на специализированные полигоны, самовольно заняла участок на территории бывшего промышленного предприятия города, превратив его в несанкционированную свалку.
Ранее по результатам проверки межрайонная природоохранная прокуратура уже выписывала предписание строительной фирме, обязав ее вывезти все накопленные отходы от ремонта дорог на полигон для захоронения либо утилизации на специализированные предприятия.
"Руководство фирмы, ремонтирующей дороги в Тольятти, решило спрятать все отходы в реке Волге. Теперь строительный мусор, который в течение многих лет накапливал в себе тяжелые металлы и нефтепродукты, находится в воде, загрязняя Волгу в месте отдыха горожан. Кроме того, химические вещества из отходов могут накапливаться в рыбе, которая обитает в ближайших водах, что также представляет опасность для тольяттинцев", — отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Самарской области Денис Волков.
Активисты ОНФ будут добиваться, чтобы строители не только убрали мусор с побережья реки, но и возместили экологический ущерб.
Последние комментарии
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !