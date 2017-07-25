На базе холдинга "Зерно Жизни" провели семинар по использованию элитных семян

В преддверии сева озимых ГУП "Самара-Арис" совместно с агрохолдингом "Зерно Жизни" (ГК СИНКО) при поддержке министерства сельского хозяйства Самарской области провели областной семинар в Кошкинском районе.

Семеноводческое хозяйство "Кармала" встречало участников областного семинара по использованию элитных семян. Это предприятие, входящее в агрохолдинг "Зерно Жизни" группы компаний СИНКО, на протяжении последних лет профессионально занимается производством элитных семян. Именно здесь расположен крупнейший в области современный семенной завод "Зерно Жизни".

Аграрии со всех районов области и соседних регионов съехались, чтобы послушать рекомендации представителей НИИ и на практике познакомиться с семеноводческим опытом "Зерна Жизни". Гостям продемонстрировали посевы озимой пшеницы элитных сортов "Малахит" и "Безенчукская-380".

В этом году посевы радуют ровным, однородным видом, крупными, выполненными, налитыми колосьями, что позволяет прогнозировать высокую урожайность. Справедливости ради нужно отметить, что сорт "Малахит" оказался более устойчивым к прошедшим ливням и ураганам. Часть "Безенчукской-380" полегла, убрать ее будет сложнее.

Тем не менее урожай озимых в агрохолдинге ожидается большой. Благодаря севу элиты многим хозяйствам холдинга "Зерно Жизни" удалось добиться урожайности более 50 ц/га.

Участникам семинара предоставили возможность своими глазами увидеть весь процесс доработки семян на семенном заводе: сушку, очистку, протравливание, упаковку в биг-бэги. В этом году заводом уже подготовлено более 2 тыс. тонн элитных семян к предстоящему в августе севу. Производство покрывает все потребности агрохолдинга и предоставляет возможность приобретения элиты внешним покупателям.

До конца августа на все элитные семена "Зерна Жизни" сельхозпроизводителям будет предоставлена значительная скидка, а с учетом государственного субсидирования, приобретение семян получится гораздо выгоднее их собственного производства.

Руководитель управления земельных и имущественных отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Владимир Большаков отметил, что благодаря государственной поддержке и таким предприятиям как "Зерно Жизни", в области площади, засеянные элитными семенами, увеличиваются с каждым годом. Так, если в прошлом году показатель составил 10% от общей площади посевов, а в этом — уже 14%.