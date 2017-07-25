На дороге Кинель — Богатое — Борское при столкновении Lada Largus, Chevrolet Niva и Chevrolet Cruze пострадал двухлетний ребенок

В понедельник, 24 июля, в 14:00, на 3 км дороги Кинель — Богатое — Борское 36-летний водитель Lada Largus, ехавший двигался со стороны с. Богатое в направлении трассы Самара — Бугуруслан столкнулся с Chevrolet Niva. От удара внедорожник отбросило на остановившейся перед перекрестком Chevrolet Cruze. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, ДТП произошло из-за того, что водитель Lada Largus нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка. В результате аварии пострадал двухлетний мальчик, находившийся в Lada Largus.