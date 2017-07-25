На дороге Кинель — Богатое — Борское при столкновении Lada Largus, Chevrolet Niva и Chevrolet Cruze пострадал двухлетний ребенок

В понедельник, 24 июля, в 14:00, на 3 км дороги Кинель — Богатое — Борское 36-летний водитель Lada Largus, ехавший двигался со стороны с. Богатое в направлении трассы Самара — Бугуруслан столкнулся с Chevrolet Niva. От удара внедорожник отбросило на остановившейся перед перекрестком Chevrolet Cruze. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, ДТП произошло из-за того, что водитель Lada Largus нарушил правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка.
В результате аварии пострадал двухлетний мальчик, находившийся в Lada Largus.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.