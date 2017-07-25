В трех селах Кинельского района отремонтируют систему водоснабжения

Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района ищет подрядчика, который отремонтирует систему водоснабжения в трех селах района. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Сообщается, что ремонт системы водоснабжения в сельских поселениях Кинельский, Новый Сарбай и Георгиевка будет проведен в рамках предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций. Работы нужно закончить до конца октября. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 5,4 млн рублей. Итоги торгов подведут 7 августа.