При столкновении МАЗа и Lada Kalina в Ставропольском районе погиб водитель легковушки

В понедельник, 24 июля, в 00:10, на 943 км трассы М-5 в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором погиб автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, 61-летний водитель Lada Kalina, двигавшийся со стороны Сызрани в направлении Жигулевска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ-5440 под управлением 30-летнего мужчины.
От полученных травм мужчина, управлявший легковушкой, скончался на месте до прибытия врачей.
По данным ГИБДД, водитель грузовика был трезв. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.