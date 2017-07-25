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ДТП Происшествия

При столкновении МАЗа и Lada Kalina в Ставропольском районе погиб водитель легковушки

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 июля, в 00:10, на 943 км трассы М-5 в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором погиб автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 61-летний водитель Lada Kalina, двигавшийся со стороны Сызрани в направлении Жигулевска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ-5440 под управлением 30-летнего мужчины.

От полученных травм мужчина, управлявший легковушкой, скончался на месте до прибытия врачей.

По данным ГИБДД, водитель грузовика был трезв. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза.

Гид потребителя

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