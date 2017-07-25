Самарский регион презентовал проекты дворов и парков на всероссийском форуме партпроекта "Городская среда"

В понедельник, 24 июля, в Краснодаре состоялся всероссийский форум "Городская среда", инициированный партией "Единая Россия". Участие в нем приняли более тысячи представителей со всех регионов страны. На пленарном заседании выступил лидер партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Самарская делегация стала одной из многочисленных на форуме, возглавил ее региональный координатор федерального партийного проекта "Городская среда", председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

Проект партии "Единая Россия" "Городская среда" — один из самых крупных и финансово емких приоритетных проектов. Направлен он на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха.

В рамках проекта сформирована региональная программа благоустройства на основании обращений и инициатив жителей с дальнейшим обеспечением общественного контроля на каждом этапе ее реализации. Реализуется проект с 1 января 2017 года. В 2017 году на его реализацию Самарская область из федерального бюджета получила 927 млн рублей. Еще 1,23 млрд руб. — региональное софинансирование.

"Финансирование проекта продолжится еще как минимум три года, — сказал, выступая на форуме Дмитрий Медведев. — Нужна долгосрочная государственная программа. Проект по благоустройству развивается на территории всей страны. В этом году он напрямую затронет порядка 85 млн человек. К концу 2017 года десятки тысяч дворов по всей стране будут благоустроены. На эти цели выделена беспрецедентная сумма, — отметил председатель правительства.

В рамках форума работали четыре дискуссионные площадки: "Комфортный двор", "Современные общественные пространства", "Благоустройство малых городов", "Городская среда: стандарты и индекс качества".

На площадке "Комфортный двор" Виктор Сазонов рассказал о новых формах местного самоуправления в регионе, о работе общественных советов и управляющих микрорайонов, которые помогают реализовывать партийный проект "Городская среда".

"В регионе реализована реформа местного самоуправления, инициированная губернатором. Созданы внутригородские муниципальные образования, общественные советы, работают управляющие микрорайонами — все они являются связующим звеном между властью и жителями", — сообщил председатель губдумы.

Как пояснил Виктор Сазонов, сегодня основная их задача — помогать в решении вопросов благоустройства. "Каждому человеку важно, как выглядит его двор и прилегающая территория, есть ли освещение, зеленые насаждения, можно ли спокойно гулять с детьми, заниматься спортом, припарковать автомобиль. Как раз эти работы: ремонт проездов во дворах, улучшение освещения, озеленение, установка скамеек, урн, спортивных детских площадок, организация парковочных мест и предусмотрены партпроектом. "Городская среда" дает возможность изменить, благоустроить дворы и общественные пространства именно так, как хотят сами жители", — подчеркнул Сазонов.

Он добавил, что от активной позиции жителей, заинтересованности и зависит результат: они сами направляют заявку, участвуют в подготовке проекта, контролируют его воплощение в жизнь. "Такой возможностью уже воспользовались сотни жителей нашего региона. И это самым непосредственным образом влияет на качество жизни людей, их настроение, а в конечном результате — преображает облик городов и районов Самарской губернии", — отметил Виктор Сазонов.

Напомним, в 2017 году в Самарской области в рамках партпроекта "Городская среда" будут благоустроены порядка 1500 дворов. Осенью начнется обсуждение проектов дворов, которые войдут в региональную программу 2017–2077 годов.