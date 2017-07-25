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В губернии свыше 200 офицеров получают компенсацию за наем жилья

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 году более 600 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) были обеспечены жильем в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба ЦВО 250 семей военнослужащих получили служебное жилье и свыше 200 офицеров получают компенсацию за наем (поднаем) жилья.

Кроме того, контрактники, проходящие службу на территории Самарской области, получили жилищные субсидии, средний размер которых составил более 6 млн рублей. Наибольшие суммы получили подполковник, проходящий службу в Сызрани - 9,2 млн. рублей, и прапорщик служащий в поселке Рощинский - 9 млн. рублей.

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