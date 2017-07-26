Судебные приставы взыскали с должника более 6 млн рублей

Межрайонный отдел по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре взыскал средства с должника, который не уплатил налоги на сумму свыше 5,7 млн рублей.

Несмотря на то, что должник в мае 2017 года был предупрежден о мерах принудительного исполнения, долги он погашать не спешил. Как сообщает ведомство, взыскать сумму задолженности в полном объеме судебным приставам помогло наложение ареста на денежные средства должника на его банковском счету и вынесение запрета на регистрационные действия в отношении его транспортных средств.

Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с гражданина исполнительского сбора в размере 399 тыс. рублей в соответствии с федеральным законом "Об исполнительном производстве". Принятые меры сподвигли мужчину погасить сумму задолженности в полном объеме, включая исполнительский сбор.