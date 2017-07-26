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Общество

Судебные приставы взыскали с должника более 6 млн рублей

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Межрайонный отдел по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре взыскал средства с должника, который не уплатил налоги на сумму свыше 5,7 млн рублей.

Несмотря на то, что должник в мае 2017 года был предупрежден о мерах принудительного исполнения, долги он погашать не спешил. Как сообщает ведомство, взыскать сумму задолженности в полном объеме судебным приставам помогло наложение ареста на денежные средства должника на его банковском счету и вынесение запрета на регистрационные действия в отношении его транспортных средств.

Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с гражданина исполнительского сбора в размере 399 тыс. рублей в соответствии с федеральным законом "Об исполнительном производстве". Принятые меры сподвигли мужчину погасить сумму задолженности в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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