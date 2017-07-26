Фонд капремонта в третий раз пытается взять кредит на реконструкцию домов к ЧМ-2018

Фонд капитального ремонта Самарской области ищет банк, который согласится выдать 150 млн руб. в кредит. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации средства организации требуются на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках реализации мероприятий по подготовке Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Заем фонд хочет взять на два года. Максимальная цена контракта (сумма процентов, которые за два года получит банк) — 22,7 млн рублей. Подрядчика собираются определить 14 августа.

Напомним, это уже не первая попытка Фонда капремонта взять заем в коммерческих финансовых учреждениях на подготовку фасадов домов к ЧМ. Первый аукцион объявили 5 июня. Сумма кредита была существенно больше — 1,8 млрд рублей. Согласно конкурсной документации, срок кредита составлял 43 месяца.

Начальная максимальная стоимость контракта (сумма, которую фонд готов уплатить банку в виде процентов за все время пользования кредитом) составляла 438,7 млн рублей.

Однако за время проведения аукциона на торги не было подано ни одной заявки. В результате он признан несостоявшимся.

23 июня фонд повторно объявил два аукциона — на займы в 350 млн и 150 млн рублей. За выдачу таких кредитов банки могли получить, соответственно, 83,4 млн и 35,7 млн рублей. Однако в результате к 11 июля на эти торги вновь не было подано ни одной заявки.