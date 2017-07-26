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ЖКХ и благоустройство Общество

Фонд капремонта в третий раз пытается взять кредит на реконструкцию домов к ЧМ-2018

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд капитального ремонта Самарской области ищет банк, который согласится выдать 150 млн руб. в кредит. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации средства организации требуются на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках реализации мероприятий по подготовке Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Заем фонд хочет взять на два года. Максимальная цена контракта (сумма процентов, которые за два года получит банк) — 22,7 млн рублей. Подрядчика собираются определить 14 августа.

Напомним, это уже не первая попытка Фонда капремонта взять заем в коммерческих финансовых учреждениях на подготовку фасадов домов к ЧМ. Первый аукцион объявили 5 июня. Сумма кредита была существенно больше — 1,8 млрд рублей. Согласно конкурсной документации, срок кредита составлял 43 месяца.
Начальная максимальная стоимость контракта (сумма, которую фонд готов уплатить банку в виде процентов за все время пользования кредитом) составляла 438,7 млн рублей.

Однако за время проведения аукциона на торги не было подано ни одной заявки. В результате он признан несостоявшимся.

23 июня фонд повторно объявил два аукциона — на займы в 350 млн и 150 млн рублей. За выдачу таких кредитов банки могли получить, соответственно, 83,4 млн и 35,7 млн рублей. Однако в результате к 11 июля на эти торги вновь не было подано ни одной заявки.

Гид потребителя

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Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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