Два человека пострадали в съехавшем в кювет Lada Largus

Во вторник, 25 июля, в 13:30 на 16 км дороги от поселков Волжский и Курумоч к трассе М-5 41-летний водитель Lada Largus, по предварительной версии полицейских, съехал в правый кювет, где машина перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии водитель и его 26-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. По данным ГИБДД, автомобилист был трезв.