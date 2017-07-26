Два человека пострадали в съехавшем в кювет Lada Largus

Во вторник, 25 июля, в 13:30 на 16 км дороги от поселков Волжский и Курумоч к трассе М-5 41-летний водитель Lada Largus, по предварительной версии полицейских, съехал в правый кювет, где машина перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии водитель и его 26-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.
По данным ГИБДД, автомобилист был трезв.
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Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.