Тольяттинские спортсмены выиграли марафон "Белые ночи"

Победителями XXVIII Международного марафона "Триколор ТВ Белые Ночи", прошедшего в Санкт-Петербурге, стали тольяттинцы Юрий Чечун и Надежда Лещинская. Важнейшее спортивное мероприятие для любителей бега прошло при партнерской поддержке безалкогольного бренда "Балтика 0".

В этом году марафон "Белые Ночи" собрал в Петербурге 10 000 профессиональных спортсменов и любителей из 65 стран мира. Забег проходил на двух дистанциях: 42 км и 10 километров. Для старта и финиша всех участников была выбрана Дворцовая площадь. Здесь же расположилась зона бренда "Балтика 0" (18+), где в течение дня поклонники здорового образа жизни проходили мини-марафонскую дистанцию, оценивали свои силы в кузнечном деле, получали приятные сувениры, делали фото на память и, конечно, наслаждались вкусом знаменитой "нулёвки".

Поддержать участников собралось более 20 000 болельщиков, которые распределились вдоль всей дистанции. Маршрут проходил по набережным большой и малой Невы, вдоль Фонтанки, по Невскому проспекту, через Марсово поле и Биржевую площадь, мимо Исаакиевского собора, Петропавловской крепости и крейсера "Аврора".

Первое место на дистанции 42 км среди мужчин занял профессиональный марафонец из Тольятти Юрий Чечун. Среди женщин тоже победила представительница Автограда Надежда Лещинская. Оба спортсмена повторили прошлогодний успех — в 2016-м они также стали победителями "Белых Ночей". Причем Юрий Чечун улучшил свой результат: в прошлом году он пробежал марафонскую дистанцию за 2 часа 20 минут 27 секунд, на этот раз — за 2 часа 19 минут 45 секунд.

На финише всех спортсменов ждала зона отдыха, в которой они смогли восстановить силы после забега, обсудить впечатления от марафона и освежиться бокалом "Балтики 0". По данным многочисленных исследований, употребление безалкогольного пива — отличный способ восполнить водный и соляной баланс, насытить организм более чем 30 микроэлементами и витаминами группы В, А и Е. Многие знаменитые спортсмены по всему миру делают выбор в пользу безалкогольного пива, которое прекрасно сочетается с занятиями спортом и помогает восстанавливаться после нагрузок.

Юрий Чечун, победитель марафона:

"Поддержка пивных брендов помогает развивать спорт во всем мире. Провести марафон — это очень затратно: нужно на несколько часов перекрыть движение в городе, обеспечить охрану, сделать множество других вещей. Без компаний-спонсоров это просто немыслимо. А само безалкогольное пиво помогает быстрее восстанавливать силы после финиша — в воде калорий практически нет. В период интенсивной подготовки к соревнованиям спортсмены, конечно, мало что себе позволяют. Но бокал безалкогольного пива на финише — почему бы и нет?"

Виктория Павликова, бренд-менеджер "Балтика 0":

Мы с радостью поддерживаем спортивные мероприятия, помогая участникам восстановить силы после физической нагрузки, а болельщикам — освежиться, не отказывая себе в удовольствии выпить безалкогольного пива. Для бренда "Балтика 0" очень важно было стать частью главного бегового старта Петербурга и поддержать тех, кто вдохновлял своим примером окружающих поверить, что мы можем всё".