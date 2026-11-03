Парковка в центре Самары станет платной уже в конце ноября: цена и адреса

Центр организации дорожного движения издало приказ о дате запуска в опытную эксплуатацию муниципальной автоматизированной информационной системы (МАИС) "Парковка63". Это произойдет 23 ноября.

МАИС "Парковка63" разработана для обслуживания платных парковок в центре Самары. Адресный перечень уже составлен. Посмотрите список улиц.

Больше всего платных парковок будет на улицах Молодогвардейской — 480 мест, Максима Горького и Чапаевской — по 288 мест и Алексея Толстого — 216 мест. Меньше всего — на Венцека (восемь мест), Безымянном и Чкаловском спусках (по девять мест). Платить также придется за парковку возле Дворца спорта, на речном вокзале, на старой набережной и на площади Революции.

Согласно приказу, тариф един для всех зон. Он составляет 95 рублей за один час размещения транспортного средства. Все средства будут поступать в городской бюджет.

При этом с 20:01 до 07:59 в будние дни парковать машины на указанных местах можно будет бесплатно. Также плату не будут взимать в выходные и нерабочие праздничные дни.

Мэр Самары Иван Носков комментировал, что проект позволит оптимизировать многие городские пространства, разгрузить дороги в центре, увеличить скорость транспортного потока и сделать еще более стабильной работу общественного транспорта. В перспективе зоны платных парковок собирются создать и в других районах.