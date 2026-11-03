Парковка в центре Самары станет платной уже в конце ноября: цена и адреса

Центр организации дорожного движения издало приказ о дате запуска в опытную эксплуатацию муниципальной автоматизированной информационной системы (МАИС) "Парковка63". Это произойдет 23 ноября.
МАИС "Парковка63" разработана для обслуживания платных парковок в центре Самары. Адресный перечень уже составлен. Посмотрите список улиц.
Больше всего платных парковок будет на улицах Молодогвардейской — 480 мест, Максима Горького и Чапаевской — по 288 мест и Алексея Толстого — 216 мест. Меньше всего — на Венцека (восемь мест), Безымянном и Чкаловском спусках (по девять мест). Платить также придется за парковку возле Дворца спорта, на речном вокзале, на старой набережной и на площади Революции.
Согласно приказу, тариф един для всех зон. Он составляет 95 рублей за один час размещения транспортного средства. Все средства будут поступать в городской бюджет.
При этом с 20:01 до 07:59 в будние дни парковать машины на указанных местах можно будет бесплатно. Также плату не будут взимать в выходные и нерабочие праздничные дни.
Мэр Самары Иван Носков комментировал, что проект позволит оптимизировать многие городские пространства, разгрузить дороги в центре, увеличить скорость транспортного потока и сделать еще более стабильной работу общественного транспорта. В перспективе зоны платных парковок собирются создать и в других районах.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...