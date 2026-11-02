Самарская область вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России"

Центральная конкурсная комиссия утвердила итоги Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России" 2025 года. На конкурс была подана 201 заявка от 75 субъектов Российской Федерации. Конкурс, проводимый Минэкономразвития РФ с 2014 г., является главным индикатором качества работы системы "Мои Документы" в стране. Самарская область впервые вошла в число лауреатов престижного федерального состязания, подтвердив высочайший стандарт предоставления государственных услуг в регионе.
"Цель конкурса — объективная оценка профессиональной компетентности руководителей и специалистов МФЦ, повышение качества организации и предоставления государственных и муниципальных услуг, мотивация к профессиональному росту, внедрение инновационных и клиентоцентричных решений, а также масштабирование лучших практик работы МФЦ по всей стране. Оценка заявок осуществлялась конкурсной комиссией на основании критериев, включающих качество сервиса, показатели эффективности, инновационности, клиентского опыта и результатов реализации проектов и стратегий развития МФЦ", — прокомментировал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.
Среди ключевых достижений региона — победа проекта Многофункционального центра муниципального района Ставропольский в номинации "Лучший проект МФЦ". Жюри отметило уникальные управленческие и технологические решения, направленные на создание максимального комфорта для жителей.
Также в категории "Лучший универсальный специалист МФЦ" звание лауреата присвоено Титовцевой Анне-Марии, специалисту отдела приема и выдачи документов МФЦ м. р.Ставропольский. Анна-Мария Титовцева вошла в число 25 лучших специалистов страны, эксперты высоко оценили ее профессионализм, компетентность и чуткое отношение к гражданам.
Напомним, ранее минцифры Самарской области сформировало рейтинг наиболее востребованных виртуальных помощников, интегрированных в национальный мессенджер МАХ (МАКС). Лидером пользовательского спроса стал чат-бот МФЦ региона.
По информации Минэкономразвития РФ, сегодня МФЦ функционируют во всех 89 субъектах Российской Федерации и обеспечивают доступ к услугам для 98,5% населения — от крупных городов до малых удаленных населенных пунктов. Сеть МФЦ насчитывает порядка 9,6 тыс. офисов, свыше 47 тыс. окон приема и выдачи документов. В системе работают почти 69 тыс. специалистов. Ежегодно через МФЦ предоставляется более 700 государственных и муниципальных услуг, а количество обращений граждан в 2025 г. составило 188,7 миллиона. Уровень удовлетворенности граждан качеством обслуживания достигает 99,5%.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...