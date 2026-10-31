Два автора из Самарской области вошли в число победителей Всероссийского проекта "ТопБЛОГ"

Шестьдесят авторов из 29 регионов России стали победителями шестого сезона Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Их имена объявили в Мастерской управления "Сенеж". В число победителей вошли Анна Объедкова и Андрей Мазуров из Самарской области.
За шесть лет "ТопБЛОГ" стал самым масштабным медиапроектом страны, объединив более 350 тысяч участников из 89 регионов России и более 50 стран мира. Свыше 250 тысяч человек прошли обучение, более 80 партнеров поддержали развитие авторов.
"Главный результат шестого сезона проекта "ТопБЛОГ" — сообщество авторов, для которых судьба страны стала личной темой. Сегодня они работают с федеральными ведомствами и госкорпорациями, участвуют в решении государственных задач и помогают миллионам людей увидеть возможности России. Это новая общественная роль блогеров, чей талант и авторитет становятся ресурсом созидания. Особое значение приобретает их умение раскрыть за большими достижениями масштаб человеческого труда, а за личной историей — то, что объединяет нас всех. "ТопБЛОГ" формирует такую культуру публичного влияния. В этом смысл девиза проекта "Держим слово — поддерживаем страну": отвечать за сказанное и за перемены, к которым оно побуждает", — отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
От Самарской области победителями шестого сезона Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" стали Андрей Мазуров и Анна Объедкова.
Андрей Мазуров из Тольятти — заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации города, тренер, амбассадор проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Пришел в проект во втором сезоне, чтобы научиться вести социальные сети спортивной школы. Сегодня развивает площадки с аудиторией более восьми тысяч подписчиков, популяризирует спорт, здоровый образ жизни, саморазвитие и патриотическое воспитание. В программе "Министерство контента" вместе с командой Минспорта России работал над проектом "Чемпионы рядом", а участники выбрали его лидером команды. В полноформатных интервью спортсмены, любители, тренеры и организаторы рассказывают о своем пути и знакомят зрителей с разными дисциплинами и возможностями для тренировок, в том числе в регионах. Через личные истории проект помогает формировать нравственные ориентиры и вдохновляет на активную жизнь.
"Этот сезон проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" для меня прежде всего — путь к цели. С прошлого года я очень хотел снова попасть в финал "Министерства контента" и сделать что-то по-настоящему работающее. Когда вышел в очный этап, поверил, что все возможно. Самым запоминающимся моментом стало решение команды выбрать меня лидером. Это большая честь и ответственность! А родной контент для меня — люди, которые окружают каждого из нас", — поделился победитель шестого сезона проекта "ТопБЛОГ" Андрей Мазуров.
Анна Объедкова из Самары, известная аудитории как Аня Солодилова, — автор блога "Воплощенные идеи РЕМОНТ КУКОЛ", объединяющего 1,5 миллиона подписчиков на разных площадках. Одиннадцать лет занимается ремонтом и преображением кукол, создает видеоуроки по шитью и рукоделию, обучает участников закрытого Клуба реставраторов кукол. Начинала с мастер-классов по изготовлению кукольных париков, которые снимала по ночам, когда семья спала. Сегодня ее материалы помогают мастерам, коллекционерам и родителям восстанавливать любимые игрушки и осваивать новые навыки. Особое значение для Анны приобрел отклик ребенка, который шил по ее урокам во время пребывания в больнице: эта история помогла увидеть в творчестве способ поддержки людей и привела к благотворительной помощи подопечным фонда "Алеша". Участие в "ТопБЛОГе" открыло новые возможности для сотрудничества: после публикации конкурсной видеовизитки с Анной связался руководитель экологической организации. В шестом сезоне проекта стала победителем трека "Медиакампус". "Я создаю контент, чтобы вырастить поколение сильных, здоровых и морально стойких людей, готовых к любым вызовам будущего", — отметила победитель шестого сезона проекта "ТопБЛОГ" Анна Объедкова.
Финал "ТопБЛОГа" собрал более 400 финалистов и выпускников проекта — участники проходили конкурсные испытания, посещали насыщенную образовательную программму и обсуждали с экспертами и партнерами возможности дальнейшего профессионального развития. Ключевым событием заключительного дня стали защиты 22 медиапроектов трека "Министерства контента". Их оценили заместители министров федеральных ведомств-партнеров и отраслевые эксперты.
Поддержка талантливых авторов созвучна вниманию Президента России Владимира Путина к развитию и самореализации людей. "ТопБЛОГ" открывает им путь от первых публикаций к решению государственных задач: помогает бесплатно учиться, работать с федеральными партнерами и приносить пользу обществу. Шестой сезон объединил сообщество любовью к малой родине, уважением к семье и труду, гордостью за достижения России. Для его участников рассказ о стране становится личным делом — возможностью сохранить дорогое, вдохновить других и внести вклад в общее будущее.
Финал завершился шоу-спектаклем "Слово", в котором произведения Пушкина и Рождественского, музыка Чайковского и Рахманинова, песни Окуджавы соединились с историями участников о семье, родном доме и любимом деле. На сцену вышли Сергей Шакуров, Анна Егоян, Зара, Akmal" и другие артисты, музыканты и творческие коллективы. Сами блогеры стали героями постановки, в которой личные истории складывались в общий образ России. Девиз "Держим слово — поддерживаем страну" прозвучал как обещание беречь родное и передавать его следующим поколениям. Посмотреть запись церемонии можно в VK Видео, а 31 октября в 19:30 — на телеканале "Большой эфир" оператора "Триколор" и в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ".
К поздравлениям присоединились партнеры. Победителям предназначены книги литературного партнера — издательства "Эксмо" и косметика бренда BioCode, разработанная совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии. Образовательный холдинг Skillbox предложил специальные условия для дальнейшего обучения. Для финалистов предусмотрены наборы средств ухода Repeat. Гастрономическую часть программы поддержала компания "Арнест ЮниРусь", представившая мороженое "Москва" и функциональные напитки Repeat.
Всероссийский проект "ТопБЛОГ" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...