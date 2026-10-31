Два автора из Самарской области вошли в число победителей Всероссийского проекта "ТопБЛОГ"

Шестьдесят авторов из 29 регионов России стали победителями шестого сезона Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Их имена объявили в Мастерской управления "Сенеж". В число победителей вошли Анна Объедкова и Андрей Мазуров из Самарской области.

За шесть лет "ТопБЛОГ" стал самым масштабным медиапроектом страны, объединив более 350 тысяч участников из 89 регионов России и более 50 стран мира. Свыше 250 тысяч человек прошли обучение, более 80 партнеров поддержали развитие авторов.

"Главный результат шестого сезона проекта "ТопБЛОГ" — сообщество авторов, для которых судьба страны стала личной темой. Сегодня они работают с федеральными ведомствами и госкорпорациями, участвуют в решении государственных задач и помогают миллионам людей увидеть возможности России. Это новая общественная роль блогеров, чей талант и авторитет становятся ресурсом созидания. Особое значение приобретает их умение раскрыть за большими достижениями масштаб человеческого труда, а за личной историей — то, что объединяет нас всех. "ТопБЛОГ" формирует такую культуру публичного влияния. В этом смысл девиза проекта "Держим слово — поддерживаем страну": отвечать за сказанное и за перемены, к которым оно побуждает", — отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

От Самарской области победителями шестого сезона Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" стали Андрей Мазуров и Анна Объедкова.

Андрей Мазуров из Тольятти — заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации города, тренер, амбассадор проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Пришел в проект во втором сезоне, чтобы научиться вести социальные сети спортивной школы. Сегодня развивает площадки с аудиторией более восьми тысяч подписчиков, популяризирует спорт, здоровый образ жизни, саморазвитие и патриотическое воспитание. В программе "Министерство контента" вместе с командой Минспорта России работал над проектом "Чемпионы рядом", а участники выбрали его лидером команды. В полноформатных интервью спортсмены, любители, тренеры и организаторы рассказывают о своем пути и знакомят зрителей с разными дисциплинами и возможностями для тренировок, в том числе в регионах. Через личные истории проект помогает формировать нравственные ориентиры и вдохновляет на активную жизнь.

"Этот сезон проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" для меня прежде всего — путь к цели. С прошлого года я очень хотел снова попасть в финал "Министерства контента" и сделать что-то по-настоящему работающее. Когда вышел в очный этап, поверил, что все возможно. Самым запоминающимся моментом стало решение команды выбрать меня лидером. Это большая честь и ответственность! А родной контент для меня — люди, которые окружают каждого из нас", — поделился победитель шестого сезона проекта "ТопБЛОГ" Андрей Мазуров.

Анна Объедкова из Самары, известная аудитории как Аня Солодилова, — автор блога "Воплощенные идеи РЕМОНТ КУКОЛ", объединяющего 1,5 миллиона подписчиков на разных площадках. Одиннадцать лет занимается ремонтом и преображением кукол, создает видеоуроки по шитью и рукоделию, обучает участников закрытого Клуба реставраторов кукол. Начинала с мастер-классов по изготовлению кукольных париков, которые снимала по ночам, когда семья спала. Сегодня ее материалы помогают мастерам, коллекционерам и родителям восстанавливать любимые игрушки и осваивать новые навыки. Особое значение для Анны приобрел отклик ребенка, который шил по ее урокам во время пребывания в больнице: эта история помогла увидеть в творчестве способ поддержки людей и привела к благотворительной помощи подопечным фонда "Алеша". Участие в "ТопБЛОГе" открыло новые возможности для сотрудничества: после публикации конкурсной видеовизитки с Анной связался руководитель экологической организации. В шестом сезоне проекта стала победителем трека "Медиакампус". "Я создаю контент, чтобы вырастить поколение сильных, здоровых и морально стойких людей, готовых к любым вызовам будущего", — отметила победитель шестого сезона проекта "ТопБЛОГ" Анна Объедкова.

Финал "ТопБЛОГа" собрал более 400 финалистов и выпускников проекта — участники проходили конкурсные испытания, посещали насыщенную образовательную программму и обсуждали с экспертами и партнерами возможности дальнейшего профессионального развития. Ключевым событием заключительного дня стали защиты 22 медиапроектов трека "Министерства контента". Их оценили заместители министров федеральных ведомств-партнеров и отраслевые эксперты.

Поддержка талантливых авторов созвучна вниманию Президента России Владимира Путина к развитию и самореализации людей. "ТопБЛОГ" открывает им путь от первых публикаций к решению государственных задач: помогает бесплатно учиться, работать с федеральными партнерами и приносить пользу обществу. Шестой сезон объединил сообщество любовью к малой родине, уважением к семье и труду, гордостью за достижения России. Для его участников рассказ о стране становится личным делом — возможностью сохранить дорогое, вдохновить других и внести вклад в общее будущее.

Финал завершился шоу-спектаклем "Слово", в котором произведения Пушкина и Рождественского, музыка Чайковского и Рахманинова, песни Окуджавы соединились с историями участников о семье, родном доме и любимом деле. На сцену вышли Сергей Шакуров, Анна Егоян, Зара, Akmal" и другие артисты, музыканты и творческие коллективы. Сами блогеры стали героями постановки, в которой личные истории складывались в общий образ России. Девиз "Держим слово — поддерживаем страну" прозвучал как обещание беречь родное и передавать его следующим поколениям. Посмотреть запись церемонии можно в VK Видео, а 31 октября в 19:30 — на телеканале "Большой эфир" оператора "Триколор" и в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ".

К поздравлениям присоединились партнеры. Победителям предназначены книги литературного партнера — издательства "Эксмо" и косметика бренда BioCode, разработанная совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии. Образовательный холдинг Skillbox предложил специальные условия для дальнейшего обучения. Для финалистов предусмотрены наборы средств ухода Repeat. Гастрономическую часть программы поддержала компания "Арнест ЮниРусь", представившая мороженое "Москва" и функциональные напитки Repeat.

Всероссийский проект "ТопБЛОГ" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте.