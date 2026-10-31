От новичка до мидла за год: Авито запускает третью волну буткемпа для аналитиков данных

Авито открыл приём заявок на третью в 2026 году волну Avito Analyst Bootcamp — годовую стажировку для тех, кто делает первые шаги в продуктовой аналитике и BI-разработке. За 12 месяцев участники смогут дорасти до уровня мидл-специалиста: им предстоит работать с большими данными и решать реальные бизнес-задачи плечом к плечу с командами компании. Подать заявку можно до 5 ноября.
В рамках буткемпа участники смогут выбрать одно из двух направлений — продуктовую аналитику или BI-разработку. В первом случае стажёры будут работать с продуктовыми метриками, анализировать данные и проверять гипотезы, чтобы помогать командам принимать решения о развитии сервисов Авито. В направлении BI-разработки участники смогут заниматься визуализацией данных, созданием дашбордов и инструментов для отслеживания ключевых показателей бизнеса.
Программа предусматривает последовательное развитие: от стажёра до джуна, а затем — до мидл-специалиста. Каждые три месяца участники будут оценивать свой прогресс вместе с наставниками и определять дальнейшие задачи. Помимо практической работы, стажёрам будет доступно обучение от Академии Авито, а сообщество участников позволит обмениваться опытом друг с другом. По итогам программы лучшие стажёры смогут продолжить работу в Авито.
Стажировка рассчитана на 12 месяцев с занятостью от 30 часов в неделю. Участники смогут работать удалённо из любого региона России и совмещать программу с учёбой. Стажировка оплачивается, участникам предоставят корпоративную технику, доступ к внутренним базам знаний Авито и компенсацию расходов на питание. Также будут доступны бесплатные онлайн-консультации с психологами и юристами.
Программа подойдёт студентам 2–4-го курса бакалавриата, 1–2-го курса магистратуры и 4–5-го курса специалитета или тем, кто уже получил диплом по технической, математической или IT-специальности и хочет развиваться в продуктовой аналитике или BI-разработке. От кандидатов ждут базовых знаний SQL и Python, умения работать с информацией и возможности официального трудоустройства в России.
Чтобы попасть на программу, необходимо до 5 ноября заполнить заявку и прикрепить резюме на сайте Avito Analyst Bootcamp. Далее кандидатов ждут онлайн-тестирование и видеоинтервью, а затем два собеседования: техническое — с аналитиком или BI-разработчиком, и финальное — с руководителем команды и HR-специалистом. Отбор завершится до 8 декабря, старт стажировки запланирован на декабрь 2026 года.
"Для нас важно, чтобы начинающие специалисты с самого начала получали опыт решения реальных бизнес-задач и понимали, как их работа влияет на развитие продукта. Поэтому мы выстроили Avito Analyst Bootcamp как полноценную программу профессионального развития, где практика сочетается с обучением и поддержкой опытных коллег. Такой подход позволяет молодым специалистам быстрее осваивать профессию, постепенно брать на себя более сложные задачи и за год вырасти до уровня мидл-специалиста", — отметила Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодёжью Авито.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.