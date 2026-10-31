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Экономика и бизнес

От новичка до мидла за год: Авито запускает третью волну буткемпа для аналитиков данных

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито открыл приём заявок на третью в 2026 году волну Avito Analyst Bootcamp — годовую стажировку для тех, кто делает первые шаги в продуктовой аналитике и BI-разработке. За 12 месяцев участники смогут дорасти до уровня мидл-специалиста: им предстоит работать с большими данными и решать реальные бизнес-задачи плечом к плечу с командами компании. Подать заявку можно до 5 ноября.

В рамках буткемпа участники смогут выбрать одно из двух направлений — продуктовую аналитику или BI-разработку. В первом случае стажёры будут работать с продуктовыми метриками, анализировать данные и проверять гипотезы, чтобы помогать командам принимать решения о развитии сервисов Авито. В направлении BI-разработки участники смогут заниматься визуализацией данных, созданием дашбордов и инструментов для отслеживания ключевых показателей бизнеса.

Программа предусматривает последовательное развитие: от стажёра до джуна, а затем — до мидл-специалиста. Каждые три месяца участники будут оценивать свой прогресс вместе с наставниками и определять дальнейшие задачи. Помимо практической работы, стажёрам будет доступно обучение от Академии Авито, а сообщество участников позволит обмениваться опытом друг с другом. По итогам программы лучшие стажёры смогут продолжить работу в Авито.

Стажировка рассчитана на 12 месяцев с занятостью от 30 часов в неделю. Участники смогут работать удалённо из любого региона России и совмещать программу с учёбой. Стажировка оплачивается, участникам предоставят корпоративную технику, доступ к внутренним базам знаний Авито и компенсацию расходов на питание. Также будут доступны бесплатные онлайн-консультации с психологами и юристами.

Программа подойдёт студентам 2–4-го курса бакалавриата, 1–2-го курса магистратуры и 4–5-го курса специалитета или тем, кто уже получил диплом по технической, математической или IT-специальности и хочет развиваться в продуктовой аналитике или BI-разработке. От кандидатов ждут базовых знаний SQL и Python, умения работать с информацией и возможности официального трудоустройства в России.

Чтобы попасть на программу, необходимо до 5 ноября заполнить заявку и прикрепить резюме на сайте Avito Analyst Bootcamp. Далее кандидатов ждут онлайн-тестирование и видеоинтервью, а затем два собеседования: техническое — с аналитиком или BI-разработчиком, и финальное — с руководителем команды и HR-специалистом. Отбор завершится до 8 декабря, старт стажировки запланирован на декабрь 2026 года.

"Для нас важно, чтобы начинающие специалисты с самого начала получали опыт решения реальных бизнес-задач и понимали, как их работа влияет на развитие продукта. Поэтому мы выстроили Avito Analyst Bootcamp как полноценную программу профессионального развития, где практика сочетается с обучением и поддержкой опытных коллег. Такой подход позволяет молодым специалистам быстрее осваивать профессию, постепенно брать на себя более сложные задачи и за год вырасти до уровня мидл-специалиста", — отметила Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодёжью Авито.

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