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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выплатил 198 млн рублей объекту строительства КОС на Сахалине

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВСК выплатила 198 млн рублей по договору страхования строительно-монтажных рисков. Выплата произведена в связи с повреждением в результате пожара объекта строительства очистных сооружений в селе Новотроицкое Анивского района Сахалинской области.

Летом 2026 года на строительной площадке объекта "Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (КОС) производительностью 7000 м³ в сутки" произошел пожар. Пострадавших нет, однако были значительно повреждены строящееся производственное здание и смонтированное в нем оборудование.

Поврежденный объект строительно-монтажных работ был застрахован в ВСК на условиях "от всех рисков", включая неосторожные действия работников и/или третьих лиц. Не дожидаясь предоставления полного комплекта необходимых документов и окончательного расчета размера ущерба, страховая компания признала произошедшее событие страховым случаем и произвело авансовую страховую выплату в размере 198 млн рублей. Выплата позволила ускорить ход восстановительных работ на объекте.

Проект строительства очистных сооружений в селе Новотроицкое имеет исключительное значение для Сахалинской области и является одним из ключевых инфраструктурных проектов региона. Он реализуется в рамках масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры и входит в состав комплексного проекта по экологическому оздоровлению Анивской бухты — уникальной природной территории, имеющей важнейшее значение для сохранения морской экосистемы, развития рыбохозяйственного комплекса, туризма и повышения качества жизни населения юга Сахалина.

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