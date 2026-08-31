Затопления — основная причина, соседи — главные виновники: ВСК назвала регионы, где жилье страдает чаще всего

Затопления остаются одними из наиболее распространенных причин происшествий с домами и квартирами россиян. Помимо Москвы, регионом-лидером по числу таких обращений стал Ижевск. А больше всего страховых событий, виновниками которых стали соседи, стала Тюмень. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным Страхового Дома ВСК, помимо Москвы (21% происшествий) в топ-5 регионов по числу происшествий с квартирами и домами с начала 2026 года вошли:

Ижевск (7%) Санкт-Петербург (4%) Казань (3,4%) Челябинск (3,3%) Тюмень (3,3%)

Больше всего происшествий, традиционно, фиксировалось весной — в марте (18%), мае (16%) и апреле (15%). Самой частой причиной ЧП в 2026 году становились затопления — 53% страховых событий. На втором месте — 7% — пожары. В остальных случаях повреждение имущества было вызвано авариями инженерных систем, стихийными бедствиями и пр.

Около 6% страховых событий в ВСК в рамках страхования имущества физлиц были связаны с риском "страхование ответственности перед третьими лицами" — например, если застрахованный случайно затопил соседей. Чаще всего такие ЧП фиксировались в Москве (27%), Тюмени (5%), Санкт-Петербурге и Горно-Алтайске (по 4%).

При повреждении имущества большинство россиян продолжают оформлять заявления на выплату в офисах страховой компании (56%). Еще 40% предпочитают направлять обращения через сайт или мобильное приложение, остальные — сервисы партнеров и почтовую отправку заявления на выплату.