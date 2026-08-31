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Страхование Финансы

Затопления — основная причина, соседи — главные виновники: ВСК назвала регионы, где жилье страдает чаще всего

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Затопления остаются одними из наиболее распространенных причин происшествий с домами и квартирами россиян. Помимо Москвы, регионом-лидером по числу таких обращений стал Ижевск. А больше всего страховых событий, виновниками которых стали соседи, стала Тюмень. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным Страхового Дома ВСК, помимо Москвы (21% происшествий) в топ-5 регионов по числу происшествий с квартирами и домами с начала 2026 года вошли:

  1. Ижевск (7%)
  2. Санкт-Петербург (4%)
  3. Казань (3,4%)
  4. Челябинск (3,3%)
  5. Тюмень (3,3%)

Больше всего происшествий, традиционно, фиксировалось весной — в марте (18%), мае (16%) и апреле (15%). Самой частой причиной ЧП в 2026 году становились затопления — 53% страховых событий. На втором месте — 7% — пожары. В остальных случаях повреждение имущества было вызвано авариями инженерных систем, стихийными бедствиями и пр.

Около 6% страховых событий в ВСК в рамках страхования имущества физлиц были связаны с риском "страхование ответственности перед третьими лицами" — например, если застрахованный случайно затопил соседей. Чаще всего такие ЧП фиксировались в Москве (27%), Тюмени (5%), Санкт-Петербурге и Горно-Алтайске (по 4%).

При повреждении имущества большинство россиян продолжают оформлять заявления на выплату в офисах страховой компании (56%). Еще 40% предпочитают направлять обращения через сайт или мобильное приложение, остальные — сервисы партнеров и почтовую отправку заявления на выплату. 

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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