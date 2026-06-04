16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховой Дом ВСК и BI.ZONE объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам Роман Фролов на ПМЭФ: инструменты инфобеза минимизируют риск кибератак, но для финустойчивости бизнесу необходимо страхование ВСК и Банки.ру намерены вместе развивать цифровую инфраструктур ПСБ запускает программу страхования сотрудников МСБ с покрытием военных рисков Эксперты ВСК рассказали, как защитить недвижимость от атак БПЛА и чем рискуют владельцы квартир

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК и BI.ZONE объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На ПМЭФ-2026 Страховой Дом ВСК и группа компаний BI.ZONE заключили соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Документ подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина и директор группы компаний BI.ZONE Дмитрий Самарцев. На подписании присутствовали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Председатель Совета Директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Партнерство направлено на реализацию совместных проектов в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Страховой Дом ВСК и BI.ZONE договорились обмениваться данными о цифровых угрозах, расширять применение AI-технологий для автоматической митигации рисков, защиты от кибератак и мошенничества, а также делиться опытом в области повышения устойчивости бизнес-процессов.

Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК:

"В эпоху, когда киберугрозы развиваются с применением ИИ, критически важно сочетать отраслевую экспертизу и передовые технологии. Мы в ВСК формируем экосистему сервисов вокруг киберстрахования, которая включает превентивный сюрвей, организацию оперативного реагирования, юридическое сопровождение клиента. Все эти направления мы развиваем совместно с партнерами — ведущими IT-компаниями. BI.ZONE обладает широкой экспертизой в части управления цифровыми рисками, создания платформенных решений для защиты компаний и реагирования на киберинциденты. Сотрудничество по обмену опытом станет важным шагом в создании устойчивой IT-архитектуры для российского бизнеса".

Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE:

"Искусственный интеллект делает атаки более доступными и легко масштабируемыми. В 2025 году количество целевых кампаний с применением AI выросло в 2 раза — и этот тренд будет усиливаться. Команды защиты уже не смогут реагировать с необходимой скоростью, не используя AI. Наше стратегическое партнерство со Страховым Домом ВСК поможет усилить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам".

Согласно исследованию Threat Zone 2026, злоумышленники все активнее используют технологии искусственного интеллекта для автоматизации и усложнения атак. В 2025 году число таких угроз выросло на 93%. В отчете Global Risks Report 2026 негативные последствия применения AI входят в топ-5 глобальных угроз на горизонте 10 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5