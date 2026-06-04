Страховой Дом ВСК и BI.ZONE объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам

На ПМЭФ-2026 Страховой Дом ВСК и группа компаний BI.ZONE заключили соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Документ подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина и директор группы компаний BI.ZONE Дмитрий Самарцев. На подписании присутствовали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Председатель Совета Директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Партнерство направлено на реализацию совместных проектов в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Страховой Дом ВСК и BI.ZONE договорились обмениваться данными о цифровых угрозах, расширять применение AI-технологий для автоматической митигации рисков, защиты от кибератак и мошенничества, а также делиться опытом в области повышения устойчивости бизнес-процессов.

Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК:

"В эпоху, когда киберугрозы развиваются с применением ИИ, критически важно сочетать отраслевую экспертизу и передовые технологии. Мы в ВСК формируем экосистему сервисов вокруг киберстрахования, которая включает превентивный сюрвей, организацию оперативного реагирования, юридическое сопровождение клиента. Все эти направления мы развиваем совместно с партнерами — ведущими IT-компаниями. BI.ZONE обладает широкой экспертизой в части управления цифровыми рисками, создания платформенных решений для защиты компаний и реагирования на киберинциденты. Сотрудничество по обмену опытом станет важным шагом в создании устойчивой IT-архитектуры для российского бизнеса".

Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE:

"Искусственный интеллект делает атаки более доступными и легко масштабируемыми. В 2025 году количество целевых кампаний с применением AI выросло в 2 раза — и этот тренд будет усиливаться. Команды защиты уже не смогут реагировать с необходимой скоростью, не используя AI. Наше стратегическое партнерство со Страховым Домом ВСК поможет усилить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам".

Согласно исследованию Threat Zone 2026, злоумышленники все активнее используют технологии искусственного интеллекта для автоматизации и усложнения атак. В 2025 году число таких угроз выросло на 93%. В отчете Global Risks Report 2026 негативные последствия применения AI входят в топ-5 глобальных угроз на горизонте 10 лет.