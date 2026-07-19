Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в Кинельском районе

Следственным отделом по городу Кинель СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 15 июля подозреваемый совместно с ранее знакомым ему мужчиной, прибывавшим в состоянии алкогольного опьянения, находились в жилом вагончике, расположенном по месту осуществления ими трудовой деятельности в пос. Комсомольском Кинельского района. Между ними на фоне возникших личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес своему оппоненту несколько ударов в том числе ножом и черенком от лопаты по голове и туловищу. Потерпевший от полученных травм скончался на месте, после чего подозреваемый попытался скрыть следы преступления: сжег одежду и предметы, которыми избивал погибшего, замыл следы на ноже.

Судом по ходатайству следователями подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.