Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в Кинельском районе

Следственным отделом по городу Кинель СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 15 июля подозреваемый совместно с ранее знакомым ему мужчиной, прибывавшим в состоянии алкогольного опьянения, находились в жилом вагончике, расположенном по месту осуществления ими трудовой деятельности в пос. Комсомольском Кинельского района. Между ними на фоне возникших личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес своему оппоненту несколько ударов в том числе ножом и черенком от лопаты по голове и туловищу. Потерпевший от полученных травм скончался на месте, после чего подозреваемый попытался скрыть следы преступления: сжег одежду и предметы, которыми избивал погибшего, замыл следы на ноже.
Судом по ходатайству следователями подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках