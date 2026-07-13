16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В розыск объявили иноагента из Самары Дарью Литвишко В Самарской области раскрыли подпольный покерный клуб В Самаре мужчину подозревают в расправе над знакомой за оскорбления Самарская полиция задержала оренбуржца-"закладчика" с 500 граммами мефедрона Судимая жительница Жигулевска умыкнула с чужой дачи строительный инвентарь

Преступления Происшествия

Бывшие супруги пять лет организовывали незаконную миграцию в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 269
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Двух жителей Самарской области осудили сразу по нескольким статьям: организация незаконной миграции, фиктивная регистрация и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Согласно судебным материалам, в 2019 г. женщина и ее бывший супруг, действуя по предварительному сговору, наладили схему фиктивной регистрации людей. Вплоть до 2024 г. они ставили на миграционный учет в Тольятти и Ставропольском районе иностранцев, а также граждан РФ без фактического предоставления жилья. Для этого использовались адреса частных домов и квартир, принадлежавших мужчине: людей регистрировали по месту пребывания и по месту жительства, создавая лишь видимость соблюдения миграционных требований.

Противоправную деятельность пресекли правоохранительные органы. В ходе разбирательства установили, что фигуранты не просто оформляли фиктивные документы, но и целенаправленно способствовали незаконному пребыванию людей на территории России.

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор с учетом роли каждого из соучастников. Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Женщине суд назначил три года лишения свободы, при этом на основании ст. 82 УК РФ ей предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Помимо тюремных сроков и штрафа, суд удовлетворил ходатайство прокурора о конфискации имущества, использованного для совершения преступлений. В доход государства обращены жилой дом площадью 113 кв. м и земельный участок под ним, две однокомнатные квартиры, ½ доли в квартире площадью 33,3 кв. м, а также земельный участок с объектом недвижимости на нем в дачном массиве.

Фото: Прокуратура Самарской области

В результате принятых мер незаконно поставленные на миграционный учет лица сняты с учета.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2