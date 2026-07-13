Бывшие супруги пять лет организовывали незаконную миграцию в Самарской области

Двух жителей Самарской области осудили сразу по нескольким статьям: организация незаконной миграции, фиктивная регистрация и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

Согласно судебным материалам, в 2019 г. женщина и ее бывший супруг, действуя по предварительному сговору, наладили схему фиктивной регистрации людей. Вплоть до 2024 г. они ставили на миграционный учет в Тольятти и Ставропольском районе иностранцев, а также граждан РФ без фактического предоставления жилья. Для этого использовались адреса частных домов и квартир, принадлежавших мужчине: людей регистрировали по месту пребывания и по месту жительства, создавая лишь видимость соблюдения миграционных требований.

Противоправную деятельность пресекли правоохранительные органы. В ходе разбирательства установили, что фигуранты не просто оформляли фиктивные документы, но и целенаправленно способствовали незаконному пребыванию людей на территории России.

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор с учетом роли каждого из соучастников. Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Женщине суд назначил три года лишения свободы, при этом на основании ст. 82 УК РФ ей предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Фото: Прокуратура Самарской области

В результате принятых мер незаконно поставленные на миграционный учет лица сняты с учета.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.