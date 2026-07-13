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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионерам

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС" с помощью данных сервиса "Защитник" проанализировала нежелательные звонки жителям Самарской области. По данным аналитики, мошенники чаще всего звонят мужчинам и женщинам пенсионного возраста.

Фото: предоставлено МТС

Вторая наиболее уязвимая категория на основе данных МТС - женщины в возрасте 35-44 лет. Всего за шесть месяцев 2026 года МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в регионе более 21 миллиона звонков, что на пять миллионов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Общая длительность заблокированных опасных звонков составила более 4,8 миллиона минут, а средняя длительность такого звонка - 14 секунд. Снижение количества мошеннических и спам-звонков связано в том числе и с совершенствованием инструментов цифровой защиты.

Чаще всего мошенники звонят жителям Самарской области под видом пенсионных и социальных служб, государственных служб, почтовой доставки, а также с предложением об инвестициях и дополнительного заработка.

"Бороться с мошенниками становится сложнее - они разрабатывают новые схемы, используют искусственный интеллект для подделки голоса и изображений. Но наши разработчики не стоят на месте и используют ИИ-инструменты для защиты пользователей. Наш Защитник анализирует сотни параметров и блокирует подозрительные вызовы, а дополнительные функции позволяют предупредить абонента о возможном разговоре с мошенником или о том, что с мошенниками разговаривает близкий человек", - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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