В Самарской области телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионерам

ПАО "МТС" с помощью данных сервиса "Защитник" проанализировала нежелательные звонки жителям Самарской области. По данным аналитики, мошенники чаще всего звонят мужчинам и женщинам пенсионного возраста.

Вторая наиболее уязвимая категория на основе данных МТС - женщины в возрасте 35-44 лет. Всего за шесть месяцев 2026 года МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в регионе более 21 миллиона звонков, что на пять миллионов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Общая длительность заблокированных опасных звонков составила более 4,8 миллиона минут, а средняя длительность такого звонка - 14 секунд. Снижение количества мошеннических и спам-звонков связано в том числе и с совершенствованием инструментов цифровой защиты.

Чаще всего мошенники звонят жителям Самарской области под видом пенсионных и социальных служб, государственных служб, почтовой доставки, а также с предложением об инвестициях и дополнительного заработка.

"Бороться с мошенниками становится сложнее - они разрабатывают новые схемы, используют искусственный интеллект для подделки голоса и изображений. Но наши разработчики не стоят на месте и используют ИИ-инструменты для защиты пользователей. Наш Защитник анализирует сотни параметров и блокирует подозрительные вызовы, а дополнительные функции позволяют предупредить абонента о возможном разговоре с мошенником или о том, что с мошенниками разговаривает близкий человек", - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.