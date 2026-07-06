Т2 продлевает бесплатный безлимитный интернет за границей

T2, российский оператор мобильной связи, продлил бессрочно акцию-хит — бесплатный интернет за границей. Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней бесплатно. Предложение широко востребовано абонентами: потребление мобильного интернета в роуминге выросло в три раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции.
Бесплатный безлимитный интернет в роуминге, запущенный в преддверии отпускного сезона, стал одним из самых востребованных сервисов оператора. Наиболее популярным направлением оказалась Турция: почти половина абонентов активировали пакеты трафика именно в этой стране. В топ стран по использованию офера также попали Китай, Абхазия и Таиланд.
Пользоваться бесплатным безлимитным интернетом в роуминге могут абоненты востребованных тарифов для частных и корпоративных клиентов. Базовый лимит составляет 15 дней, для подписчиков MiXX — до 22 суток. Предложение действует в 34 странах мира, подробнее о нем по ссылке.
Ранее Т2 отменил роуминг для голосовой связи: в марте оператор обнулил стоимость исходящих звонков в 56 странах. С того момента абоненты стали совершать в два раза больше звонков за рубежом.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы видим, что трафик в роуминге сопоставим с показателями в домашнем регионе. Абоненты пользуются интернетом за границей так же активно, как и дома. Мы продолжаем устранять барьеры в международном общении. Предложение подходит для любого отдыха — для тех, кто любит публиковать фото онлайн на треккинге или болтать по телефону на пляже. В сочетании с отменой роуминга на исходящие звонки это дает еще больше комфорта в общении и закрывает любой сценарий в потреблении связи. Уникальность предложения Т2 в том, что оно прозрачное, понятное и абсолютно честное в своем WOW-эффекте".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.