На Авито Спецтехника объявили о запуске спецпрограммы для рынка коммерческого транспорта

Авито Спецтехника и компания "Современные транспортные технологии" объявили о запуске специальной программы для рынка коммерческого транспорта: предзаказ нового магистрального тягача "Валдай 45 PRO" впервые доступен на платформе Авито Спецтехника. Первые 10 клиентов, оформивших предзаказ через платформу, получат дополнительную скидку от производителя в размере 100 тыс. рублей.
"Валдай 45 PRO" — новый магистральный тягач, разработанный с учетом актуальных потребностей российских перевозчиков. Модель ориентирована на работу на дальних маршрутах и сочетает современные технологические решения, высокий уровень комфорта для водителя и эффективность эксплуатации.
В поддержку старта продаж СТТ и Авито Спецтехника также запустили масштабный автопробег нового "Валдай 45 PRO". Маршрут протяженностью около 7 тыс. километров пройдет через девять городов России — от Ростова-на-Дону до Омска. За рулем нового тягача выступят известные блогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных (Merdgio), которые протестируют автомобиль в реальных условиях эксплуатации и поделятся впечатлениями с профессиональным сообществом.
Проект отражает тенденцию к цифровизации рынка коммерческого транспорта и спецтехники. Онлайн-платформы сегодня становятся не только каналом поиска и покупки техники, но и инструментом вывода новых продуктов на рынок, позволяя производителям напрямую взаимодействовать с целевой аудиторией уже на этапе старта продаж.
"Рынок спецтехники и коммерческого транспорта традиционно считался одним из самых консервативных, однако сегодня мы наблюдаем его активную цифровую трансформацию. Уже более 65% потенциальных покупателей начинают поиск техники в интернете, а каждая третья сделка проходит с использованием онлайн-инструментов. В этих условиях цифровые платформы становятся важной точкой взаимодействия между производителями, дилерами и клиентами. Уже сейчас 13% всего рынка спецтехники продается на Авито. Если вернуться на пять лет назад, это были, может быть, 2–3%, и уже тогда такие объемы для онлайн-платформ и консервативного рынка казались очень большими. Как один из ключевых игроков рынка, мы видим большой потенциал в объединении усилий производителей, дилеров и цифровых сервисов для дальнейшего развития отрасли. Эксклюзивный запуск предпродаж "Валдай 45 PRO" на Авито Спецтехнике — пример того, как современные цифровые инструменты помогают быстрее выводить новые модели на рынок и сделать их доступнее для бизнеса", — прокомментировал Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехника.
На протяжении маршрута автопробега запланированы встречи с представителями дилерской сети, клиентами и партнерами проекта. Автопробег позволит участникам рынка познакомиться с возможностями нового тягача в реальных условиях эксплуатации еще до начала его массовых поставок.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.