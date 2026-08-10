Стратегическая сессия в Отрадном открыла цикл мероприятий по подготовке программы "Самара 450"

В Отрадном прошла стратегическая сессия "Помощь фронту и семьям участников СВО", объединившая 120 участников — ветеранов, участников СВО и членов их семей, активных жителей, представителей общественных организаций и государственных структур. Мероприятие открыло цикл стратсессий в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона до 2036 года "Самара 450".

Модератором выступила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Участники обсудили господдержку участников СВО и их семей (в регионе действует 47 мер соцподдержки), трудоустройство и профадаптацию ветеранов, воспитание детей через спорт и проекты, гуманитарную помощь, волонтёрство и роль НКО в системе поддержки.

"Безусловно, одним из приоритетов на сегодняшний день является помощь участникам СВО и фронту. Поэтому первая стратегическая сессия в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона "Самара 450" посвящена именно этой теме. Наша задача — выстроить систему, в которой ни один боец, ни одна семья не останутся один на один со своими трудностями", — подчеркнула Оксана Щербицкая.

Помощник губернатора, председатель Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин назвал главной темой трудоустройство возвращающихся бойцов. "Мы собрались, чтобы обсудить действующую помощь участникам СВО, подметить недочёты и выработать решения, которые помогут в адаптации к мирной жизни ребятам, возвращающимся с фронта. И я считаю главной темой — трудоустройство", — отметил он и добавил, что важно не просто помочь ветерану найти работу, а создать условия, при которых он сможет реализовать свои навыки и чувствовать себя востребованным.

Министр труда Ольга Фурсова рассказала о внедрении принципа "равный — равному", когда консультантами выступают сами ветераны СВО, сопровождая бойцов от составления резюме до собеседования с работодателем.

Участник СВО Александр Башмаков отметил, что для желающих иметь работу в регионе сейчас есть много возможностей. "Благодаря поддержке губернатора у нас очень много проектов, направленных на помощь участникам СВО. Если есть желание у бойца перепрофилироваться, получить новое образование, то все двери для него открыты", — поделился Александр.

Параллельно с пленарной частью работали консультационные пункты Семейного МФЦ, Центра занятости, соцзащиты и Госюрбюро. В фойе прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей, а для детей участников СВО занятия провели сами ветераны.

По итогам сессии принята резолюция с поручениями: внедрение проактивного порядка предоставления соцподдержки, открытие отделений Ассоциации ветеранов СВО во всех муниципалитетах, организация сопровождения по принципу "равный — равному", внедрение системы наставничества на рабочих местах и создание единого ресурса с информацией о грантовой поддержке для НКО и волонтёров.

Следующая сессия состоится в Новокуйбышевске и будет посвящена поддержке семей с детьми и семьесбережению.