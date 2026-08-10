16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стратегическая сессия в Отрадном открыла цикл мероприятий по подготовке программы "Самара 450" "Спорт вместо стресса": Александр Живайкин предложил федерациям взять шефство над детьми бойцов СВО В Самарской области состоялся семинар по ресоциализации ветеранов СВО В Самарской области с начала года более 550 детей-сирот обеспечены жильем Более 200 ветеранов СВО получили психологическую помощь в центре "Сердце воина" в этом году

Соцподдержка Общество

Стратегическая сессия в Отрадном открыла цикл мероприятий по подготовке программы "Самара 450"

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 149
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Отрадном прошла стратегическая сессия "Помощь фронту и семьям участников СВО", объединившая 120 участников — ветеранов, участников СВО и членов их семей, активных жителей, представителей общественных организаций и государственных структур. Мероприятие открыло цикл стратсессий в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона до 2036 года "Самара 450".

Модератором выступила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Участники обсудили господдержку участников СВО и их семей (в регионе действует 47 мер соцподдержки), трудоустройство и профадаптацию ветеранов, воспитание детей через спорт и проекты, гуманитарную помощь, волонтёрство и роль НКО в системе поддержки.

"Безусловно, одним из приоритетов на сегодняшний день является помощь участникам СВО и фронту. Поэтому первая стратегическая сессия в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона "Самара 450" посвящена именно этой теме. Наша задача — выстроить систему, в которой ни один боец, ни одна семья не останутся один на один со своими трудностями", — подчеркнула Оксана Щербицкая.

Помощник губернатора, председатель Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин назвал главной темой трудоустройство возвращающихся бойцов. "Мы собрались, чтобы обсудить действующую помощь участникам СВО, подметить недочёты и выработать решения, которые помогут в адаптации к мирной жизни ребятам, возвращающимся с фронта. И я считаю главной темой — трудоустройство", — отметил он и добавил, что важно не просто помочь ветерану найти работу, а создать условия, при которых он сможет реализовать свои навыки и чувствовать себя востребованным.

Министр труда Ольга Фурсова рассказала о внедрении принципа "равный — равному", когда консультантами выступают сами ветераны СВО, сопровождая бойцов от составления резюме до собеседования с работодателем.

Участник СВО Александр Башмаков отметил, что для желающих иметь работу в регионе сейчас есть много возможностей. "Благодаря поддержке губернатора у нас очень много проектов, направленных на помощь участникам СВО. Если есть желание у бойца перепрофилироваться, получить новое образование, то все двери для него открыты", — поделился Александр.

Параллельно с пленарной частью работали консультационные пункты Семейного МФЦ, Центра занятости, соцзащиты и Госюрбюро. В фойе прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей, а для детей участников СВО занятия провели сами ветераны.

По итогам сессии принята резолюция с поручениями: внедрение проактивного порядка предоставления соцподдержки, открытие отделений Ассоциации ветеранов СВО во всех муниципалитетах, организация сопровождения по принципу "равный — равному", внедрение системы наставничества на рабочих местах и создание единого ресурса с информацией о грантовой поддержке для НКО и волонтёров.

Следующая сессия состоится в Новокуйбышевске и будет посвящена поддержке семей с детьми и семьесбережению.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6