Стратегическая сессия в Отрадном открыла цикл мероприятий по подготовке программы "Самара 450"

В Отрадном прошла стратегическая сессия "Помощь фронту и семьям участников СВО", объединившая 120 участников — ветеранов, участников СВО и членов их семей, активных жителей, представителей общественных организаций и государственных структур. Мероприятие открыло цикл стратсессий в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона до 2036 года "Самара 450".
Модератором выступила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.
Участники обсудили господдержку участников СВО и их семей (в регионе действует 47 мер соцподдержки), трудоустройство и профадаптацию ветеранов, воспитание детей через спорт и проекты, гуманитарную помощь, волонтёрство и роль НКО в системе поддержки.
"Безусловно, одним из приоритетов на сегодняшний день является помощь участникам СВО и фронту. Поэтому первая стратегическая сессия в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона "Самара 450" посвящена именно этой теме. Наша задача — выстроить систему, в которой ни один боец, ни одна семья не останутся один на один со своими трудностями", — подчеркнула Оксана Щербицкая.
Помощник губернатора, председатель Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин назвал главной темой трудоустройство возвращающихся бойцов. "Мы собрались, чтобы обсудить действующую помощь участникам СВО, подметить недочёты и выработать решения, которые помогут в адаптации к мирной жизни ребятам, возвращающимся с фронта. И я считаю главной темой — трудоустройство", — отметил он и добавил, что важно не просто помочь ветерану найти работу, а создать условия, при которых он сможет реализовать свои навыки и чувствовать себя востребованным.
Министр труда Ольга Фурсова рассказала о внедрении принципа "равный — равному", когда консультантами выступают сами ветераны СВО, сопровождая бойцов от составления резюме до собеседования с работодателем.
Участник СВО Александр Башмаков отметил, что для желающих иметь работу в регионе сейчас есть много возможностей. "Благодаря поддержке губернатора у нас очень много проектов, направленных на помощь участникам СВО. Если есть желание у бойца перепрофилироваться, получить новое образование, то все двери для него открыты", — поделился Александр.
Параллельно с пленарной частью работали консультационные пункты Семейного МФЦ, Центра занятости, соцзащиты и Госюрбюро. В фойе прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей, а для детей участников СВО занятия провели сами ветераны.
По итогам сессии принята резолюция с поручениями: внедрение проактивного порядка предоставления соцподдержки, открытие отделений Ассоциации ветеранов СВО во всех муниципалитетах, организация сопровождения по принципу "равный — равному", внедрение системы наставничества на рабочих местах и создание единого ресурса с информацией о грантовой поддержке для НКО и волонтёров.
Следующая сессия состоится в Новокуйбышевске и будет посвящена поддержке семей с детьми и семьесбережению.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !