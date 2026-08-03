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В Самарской области состоялся семинар по ресоциализации ветеранов СВО

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на базе университета "Мир" состоялся семинар по применению готовых практических инструментов для системной ресоциализации ветеранов специальной военной операции, региональным координатором и соорганизатором которого выступило министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Мероприятие, включающее рабочую встречу экспертов, пленарную сессию и секционную работу, было направлено на презентацию и тиражирование в регионе комплексных механизмов адаптации и поддержки участников СВО и членов их семей. Ключевой целью семинара стал запуск пилотной комплексной программы поддержки на территории области, формирование института равных консультантов и профориентация ветеранов.

Среди участников представители органов исполнительной власти, заместители глав муниципальных образований, руководители социально ориентированных некоммерческих организаций, а также сами ветераны боевых действий.

Открыл семинар круглый стол, объединивший за одним столом представителей Правительства Самарской области, профильных министерств, общественных организаций и делегатов АО "Корпорация Синергия". Участники встречи обменялись успешными практиками и наработками, представили передовые проекты, уже доказавшие свою эффективность. Особое внимание было уделено вопросам межведомственного взаимодействия, создания единой экосистемы поддержки ветеранов и тиражирования лучших практик на территории Самарской области.

В рамках пленарной сессии с приветственным словом выступили заместитель Председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева и вице-президент АО "Корпорация "Синергия" Роман Кучерявый.

Регина Воробьева подчеркнула: "Мы хотим, чтобы каждый участник получил реальные инструменты для возвращения к нормальной жизни: будь то открытие собственного бизнеса, поступление на государственную службу или профессиональная переподготовка. Для представителей власти и муниципалитетов этот семинар — возможность получить готовые методики работы, научиться распознавать признаки посттравматического стресса, выстроить эффективную маршрутизацию помощи. Для самих ветеранов — реальная возможность получить профориентацию, узнать о путях развития своего дела, найти равных консультантов, которые прошли похожий путь".

Роман Кучерявый, в свою очередь, отметил: "Распространение полезных и проверенных практик — это важнейшая задача, от которой зависит качество жизни наших защитников. Налаживание тесных связей с регионами позволяет нам выходить за рамки точечных инициатив и выстраивать системную работу. Именно через обмен опытом и совместное внедрение готовых решений мы можем обеспечить ветеранам и их семьям должный уровень поддержки на любой территории страны".

Экспертный блок продолжился выступлениями руководителя Центра переподготовки ветеранов СВО Университета "Синергия" Юлии Борисовой, координатора программ адаптации и психологической поддержки Бориса Архандеева и заместителя руководителя по медицинскому сопровождению Самарского филиала госфонда "Защитники Отечества" Станислава Алещенко.

Далее работа продолжилась на трех параллельных экспертных секциях. Состоялся трехчасовой тренинг по подготовке равных консультантов, включающий обучение распознаванию посттравматического стрессового расстройства, маршрутизации и развитию эмоционального интеллекта. Прошла секция по развитию предпринимательства под руководством эксперта компании из сферы франчайзинга, по итогам которой состоялось вручение сертификатов на онлайн-обучение бизнесу. Академический директор факультета государственного и муниципального управления Университета "Синергия" провел мастер-класс по основам конституционного устройства и функционирования ветвей власти Российской Федерации.

"Семинар прошел на очень высоком уровне, формат получился максимально насыщенным и, главное, прикладным. Я узнал много нового и полезного не только о возможностях для личного развития, но и о том, как правильно выстраивать маршрутизацию помощи. Особенно ценными оказались конкретные инструменты и алгоритмы, которые можно сразу применять на практике, это действительно дает уверенность в завтрашнем дне и понимание, куда двигаться дальше", — поделился участник семинара Виктор.

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