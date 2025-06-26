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Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялась региональная сессия по отбору лучших проектов по тематическому направлению "Национальная социальная инициатива" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". На заседании, которое провела заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева, 43 инициативы, поданные жителями региона по данному направлению, были признаны лучшими и получат поддержку при реализации. Проекты, попавшие в топ-10 региона, были презентованы участникам сессии.

Фото: "Волжская коммуна"

"Самарская область принимает самое активное участие в форуме. Стараемся всегда удерживать лидирующие позиции и надеемся, что в этом году по количеству проектов, вошедших в топ-100 страны, сохраним лидирующие позиции. Сейчас регион входит в топ-10 по количеству поданных идей. И трек, который сегодня рассматривается, самый популярный, — подчеркнула Регина Воробьева. — Очень радует, что среди представленных на форум инициатив много межотраслевых и межведомственных. Такие сессии помогают наладить диалог и взаимодействие между авторами, чтобы сделать их проекты еще более интереснее, сильнее, эффективнее".

Напомним, что "Сильные идеи для нового времени" — ежегодный форум, направленный на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив. Они должны внести вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку главы государства Владимира Путина.

Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе форума. Всего подано более 35 тысяч идей. От Самарской области поступило более 1700 идей. Среди ключевых тем: поддержка участников СВО, семей и молодежи, укрепление института семьи и многодетства, повышение рождаемости, развитие сельских территорий.

Денис Михайлин, председатель Самарской региональной общественной организации по поддержке военнослужащих, участников СВО "Возвращение", выпускник "Школы Героев", советник главы Тольятти и Максим Девятов, Герой России, советник губернатора представили проект создания Центра отдыха и реабилитации для участников СВО и членов их семей, аналогов которому пока нет.

"Идея заключается в создании центра, где ребята в течении нескольких дней смогут находиться вместе с семьей. Они смогут получить необходимые консультации, пообщаться с такими же ветеранами, снять эмоциональное напряжение, получить необходимую психологическую и реабилитационную помощь. Пока подобных Центров в России нет. Удачная локация — полуостров Копылово, песчаный пляж, сосны, Волга, закрытая территория — сделают Центр уникальным центром притяжения для защитников Отечества и их семей", — рассказал Денис Михайлин.

Постоянный участник форума АСИ Елена Маркелова представила проект "Вернулись! Пришло время жить".

"Проект направлен на оказание помощи ветеранам СВО и превращает их боевой опыт в мирные навыки — организаторские способности, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Еще планируем адаптировать ребят к мирной жизни через спорт", — делится планами Елена Александровна.

Также в региональный ТОП-10 по треку "Национальная социальная инициатива" вошли:

  • Межведомственный социальный проект "ВЫБИРАЙ" — помощь в профессиональном самоопределении несовершеннолетним, воспитывающихся в замещающих семьях (Тольятти),
  • Многофункциональный центр помощи женщинам, оказавшимся в критической жизненной ситуации, общественной организации "Ты не одна" (Самара),
  • Проект "Особый уход" по комплексной помощи за маломобильными пожилыми гражданами, включая предоставление оборудования и повышение квалификации сотрудников (Сызрань),
  • Проект "Вакцинация без стресса. Руководство заботливых родителей", направленный на формирование позитивного отношения родителей к иммунизации детей (Тольятти),
  • "Инновационный детский сад при Самарском университете: раннее развитие и поддержка для семей студентов и сотрудников" (Самара),
  • Межмуниципальная площадка по сохранению общей исторической памяти "Маленький вклад в большую Победу. Сохраняем память, чтобы не дать забыть",
  • Проект по приданию исторической части города Тольятти статуса исторического поселения (Тольятти),
  • Проект "УчителЯ" позволит организовать пространство для взаимодействия выпускников и молодых учителей, повысить уровень мотивации к трудоустройству по специальности у выпускников педагогических специальностей и профессиональные навыки молодых учителей (Самара).

Напомним, что в 2025 году на форум "Сильные идеи для нового времени" поступали заявки по пяти направлениям деятельности АСИ: это социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы.

Лучшие проекты будут представлены на площадке форума в Москве. 2–3 июля пройдут дискуссии и очные защиты идей, пленарное заседание с участием авторов инициатив.

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