В Самарской области с 2026 года по решению губернатора Вячеслава Федорищева предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты при рождении ребенка в студенческой семье. Получателями выплаты уже стали около 70 студенческих семей.

В семье Алеевых из Кинель-Черкасского района оба родителя - студенты: Карина учится в СамГТУ, Рифат - в Самарском ГАУ. В сентябре этого года у пары родился сын Тимур. Как подчеркивают молодые родители, региональная выплата при рождении ребенка оказалась очень кстати.

"Мы считаем такую поддержку молодых семей, которые только начинают свой путь, очень существенной. Выплату мы получили очень быстро и вложили ее в улучшение жилищных условий", - рассказали супруги Алеевы.

На полученные от государства средства ребята сделали ремонт в собственной квартире, создавая свой семейный очаг.

В Самарской области родители, которые учатся в вузах и ссузах региона, могут получить финансовую помощь при рождении ребенка. Она призвана помочь парам, которые успешно совмещают учебу, заботу о малыше и стремятся обеспечить финансовую стабильность своей семьи.

"Для этого необходимо соответствовать нескольким условиям: возраст родителей до 35 лет включительно, постоянное проживание в Самарской области, рождение ребенка после 1 января 2026 года и его регистрация в органах ЗАГС региона", - напоминает Алена Попова, руководитель Управления социальной защиты населения по Кинель-Черкасскому району.

За назначением выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, а в электронном виде - через региональный портал министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Сегодня в Самарской области семьям с детьми доступны 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.