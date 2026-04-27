Стало известно, как Самару будут избавлять от пробок

На улично-дорожной сети (УДС) Самары выявлено около 70 проблемных точек. Самые проблемные — въезды в центр: в часы пик снижается скорость на 10% и составляет всего 16 км/ч. Одной из причин заторов являются крупные перекрестки (не менее 21), которые не справляются с нагрузкой. Об этом в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

По ее словам, анализ качества УДС города провели ученые в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования:

"В целом же УДС Самары хорошо развита. Уровень плотности дорог достаточно высок для города-миллионника. Есть крупные магистрали: Московское шоссе и Ново-Садовая, первый участок Центральной построен. Но нет связанности транспортной системы. Железнодорожная ветка, метро, трамвайная линия и каждая из дорог существуют как бы отдельно друг от друга. Отсутствуют транспортно-пересадочные узлы, что усложняет передвижение жителей по городу".

Эти обстоятельства послужили причиной развития тенденций снижения пассажиропотока общественного транспорта и повышения уровня автомобилизации населения:

"О чем это говорит? О том, что люди предпочитают ездить на автомобилях — общественный транспорт для них неудобен. Ведь время в пути одинаковое, а в своей машине, на такси куда комфортнее, чем в заполненном людьми автобусе или трамвае. Поэтому, сколько бы мы ни строили дорог и развязок, ситуация с теми же пробками не изменится".

Главный архитектор области отметила, что добиться снижения количества машин получится только через развитие общественного транспорта. Для этого необходимо синхронизировать маршруты и заняться организацией выделенных полос для автобусов и троллейбусов, обособлением трамвайной линии. Для удобства пассажиров также потребуется создание пересадочных узлов:

"Речь идет не о строительстве комплексов зданий, а об организации точек, где будут останавливаться разные виды транспорта для удобной пересадки пассажиров".

Вопросы развития транспортной инфраструктуры (включая предложения и по строительству дорог, и по модернизации работы общественного транспорта) разработчики единого документа и минград обсуждают с профильными министерствами и ведомствами, администрацией города. Формирование концепции продлится до конца 2026 года. Затем документ представят жителям на публичных слушаниях.

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары будет представлять собой новый генеральный план и правила землепользования и застройки. В нем будет обозначено, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развиваться, какие объекты социальной и транспортной инфраструктуры планируется построить. Разработкой проекта занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург.

Добавим, что в Самаре уже несколько лет занимаются обустройством транспортно-пересадочного узла в районе железнодорожной станции "Пятилетка". Аналогичный объект также планируют создать в Крутых Ключах.

