В Новосемейкино перезахоронили красноармейца, пропавшего без вести в 1941 году

Спустя почти восемь с половиной десятилетий после исчезновения самарский красноармеец возвращается на родную землю. В пятницу, 24 апреля на кладбище в Новосемейкино прошла церемония прощания и захоронения бойца красноармейца, погибшего в ВОВ. Об этом сообщает Самарское Региональное отделение "Поисковое движение России".
Козин Евдоким Иванович родился в 1911 году в с. Смольково Исаклинского района Куйбышевской области. В 1941 г. он был призван в ряды Красной Армии, а уже в октябре того же года боец пропал без вести. На протяжении 85 лет семья не знала ни места его гибели, ни обстоятельств смерти.
Переломный момент наступил 16 октября 2025 года. В районе деревни Колотушино Дновского района Псковской области, на месте бывшего лагеря для военнопленных "Дулаг‑100", участники XIII межрегиональной студенческой поисковой экспедиции "Вахта Памяти: Северо‑Западный фронт" (в рамках федерального проекта "Без срока давности") обнаружили останки солдата. Среди находок оказался бесценный артефакт — хорошо сохранившийся солдатский медальон с заполненным вкладышем. Эта находка стала связующим звеном между прошлым и настоящим. Активисты Регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Самарской области оперативно установили, что дочь Евдокима Ивановича, Надежда Евдокимовна, вместе с внуками и правнуками живет в Самарской области.
В ноябре 2025 г. в Волгограде на торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции "Вахта Памяти — 2025" медальон и личные вещи красноармейца передали от председателя Регионального совета ООД "Поисковое движение России" Волгоградской области Вадима Андреевича Журавлева главе самарского отделения Евгению Александровичу Ривкинду. А затем личные вещи и медальон вручили дочери солдата Надежде Евдокимовне.
В феврале 2026 г. эксперты-криминалисты следственного управления СК РФ по Самарской и Псковской областям провели ДНК‑анализ и подтвердили, что найденные останки принадлежат Евдокиму Ивановичу Козину.
В четверг, 23 апреля, командиры поисковых отрядов "Лицеист" (Александр Лебедев) и "Политехник" (Антон Орешин) отправились в Псковскую область, чтобы доставить останки земляка к месту последнего упокоения.
"Захоронение красноармейца Евдокима Ивановича Козина пройдет со всеми воинскими почестями",- сообщает Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в Самарской области.
