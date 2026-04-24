В Новосемейкино перезахоронили красноармейца, пропавшего без вести в 1941 году

Спустя почти восемь с половиной десятилетий после исчезновения самарский красноармеец возвращается на родную землю. В пятницу, 24 апреля на кладбище в Новосемейкино прошла церемония прощания и захоронения бойца красноармейца, погибшего в ВОВ. Об этом сообщает Самарское Региональное отделение "Поисковое движение России".

Фото: ПО ВППОО «След «Пантеры»

Козин Евдоким Иванович родился в 1911 году в с. Смольково Исаклинского района Куйбышевской области. В 1941 г. он был призван в ряды Красной Армии, а уже в октябре того же года боец пропал без вести. На протяжении 85 лет семья не знала ни места его гибели, ни обстоятельств смерти.

Переломный момент наступил 16 октября 2025 года. В районе деревни Колотушино Дновского района Псковской области, на месте бывшего лагеря для военнопленных "Дулаг‑100", участники XIII межрегиональной студенческой поисковой экспедиции "Вахта Памяти: Северо‑Западный фронт" (в рамках федерального проекта "Без срока давности") обнаружили останки солдата. Среди находок оказался бесценный артефакт — хорошо сохранившийся солдатский медальон с заполненным вкладышем. Эта находка стала связующим звеном между прошлым и настоящим. Активисты Регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Самарской области оперативно установили, что дочь Евдокима Ивановича, Надежда Евдокимовна, вместе с внуками и правнуками живет в Самарской области.

В ноябре 2025 г. в Волгограде на торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции "Вахта Памяти — 2025" медальон и личные вещи красноармейца передали от председателя Регионального совета ООД "Поисковое движение России" Волгоградской области Вадима Андреевича Журавлева главе самарского отделения Евгению Александровичу Ривкинду. А затем личные вещи и медальон вручили дочери солдата Надежде Евдокимовне.

В феврале 2026 г. эксперты-криминалисты следственного управления СК РФ по Самарской и Псковской областям провели ДНК‑анализ и подтвердили, что найденные останки принадлежат Евдокиму Ивановичу Козину.

В четверг, 23 апреля, командиры поисковых отрядов "Лицеист" (Александр Лебедев) и "Политехник" (Антон Орешин) отправились в Псковскую область, чтобы доставить останки земляка к месту последнего упокоения.

"Захоронение красноармейца Евдокима Ивановича Козина пройдет со всеми воинскими почестями",- сообщает Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в Самарской области.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

